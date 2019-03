Boatright sigue al margen y Díaz acelera en su recuperación Díaz, Fernández, Stilma y Boatright, el domingo en el Carpena / Germán Pozo El base norteamericano tampoco se entrenó este martes por su lesión de tobillo ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 26 marzo 2019, 18:50

Tras la jornada de descanso del lunes, el Unicaja regresó al trabajo este martes para preparar el partido del próximo domingo ante el Tecnyconta Zaragoza. Hubo la habitual sesión de vídeo posterior a los partidos y después trabajo técnico en pista a las órdenes de Luis Casimiro.

A la baja de larga duración de Jaime Fernández se le volvió a unir Ryan Boatright, que sigue sin poder entrenarse con el equipo. Las molestias en su tobillo no remiten y el jugador no se ve en condiciones de trabajar con el resto de sus compañeros. Pese a que la lesión que se produjo en la pista del Herbalife Gran Canaria no parecía grave (esguince de grado 1), la realidad es que el jugador norteamericano no se pudo entrenar en toda la pasada semana, se perdió el encuentro ante el Obradoiro y tampoco ha trabajado en este inicio de semana. El base se está tratando con los fisioterapeutas del club y habrá que esperar a ver su evolución durante el resto de la semana para ver si está disponible para el encuentro en Zaragoza.

En el otro lado de la balanza, ayer trabajó con el grupo Alberto Díaz, que enfila la recta final de su recuperación. El malagueño, que lleva varios meses fuera de las canchas por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, tiene buenas sensaciones y ya realiza ejercicios de cierta intensidad con el resto del grupo, aunque todavía no el entrenamiento completo. El base tiene que recuperar ritmo y tono físico para volver a la competición, aunque su vuelta está ya próxima y si no juega en Zaragoza, lo podría hacer la próxima semana.