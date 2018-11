Un buen prólogo para lo que espera Roberts, el miércoles en Fráncfort. / Skyliners Baloncesto al sur El Unicaja suma seis victorias seguidas en Europa tras seis temporadas y acumula tres triunfos fuera de casa después de tres años JOSÉ MIGUEL AGUILAR Viernes, 16 noviembre 2018, 01:05

El otro día, un aficionado veterano en estas lides, de los que han vivido todo tipo de situaciones en las últimas tres décadas, me hacía referencia a la trayectoria del Unicaja con un símil que asumo como propio: «Es como el aspirante a escritor que tras cerrar el primer capítulo de su novela se la da a leer a Antonio Soler o a Pablo Aranda, dos reconocidos autores de prestigio. A los dos les encantan esas primeras líneas, repletas de sabiduría, de riqueza intelectual y con un guión aparentemente interesante. Pero ambos espetan al unínoso: falta saber la trama principal y cómo concluye el libro». Lógico antes de realicar la crítica. En esas estamos en cuanto al conjunto que entrena Luis Casimiro, que está bordando el primer mes y medio de competición, pero en noviembre nunca se ganó nada y se puede ser aspirante a todo. Luego está el avezado malaguita que resume: «Que nos quiten lo bailao».

El miércoles en Alemania superó una prueba complicada, no tanto por la entidad del rival como por su situación personal. Viajó a Fráncfort sin su referente defensivo, Alberto Díaz –¡cuánto se le echa de menos!–, y sin su máximo anotador, Jaime Fernández, que venía de cuajar el mejor partido de su vida, hasta el punto de liderar la clasificación de valoración de la Liga Endesa. Que no es poca cosa. Y el cuadro malagueño, con sus altibajos en un encuentro raro en el que se demostró que defendiendo se puede ganar con autoridad, cuajó una actuación coral que le supuso una nueva victoria, la clasificación para la siguiente fase de la Eurocup y llegar al final aspirando al liderato de su grupo. Dicho así, no se puede pedir más.

Además, como nos tiene acostumbrados el Unicaja en estas últimas semanas, sigue haciendo marcas importantes que merecen la pena ser reseñadas. A saber: ha sumado seis victorias seguidas en Europa seis años después, y acumula tres triunfos consecutivos fuera de casa por primera vez en tres temporadas. Parece un juego de palabras, pero la realidad es así de caprichosa.

Luis Casimiro, que ha superado a Chus Mateo en número de victorias continentales (seis a cinco) y ahora tiene el objetivo de alcanzar a Jasmin Repesa, que llegó hasta las catorce en la única temporada en la que se sentó en el banquillo malagueño, también puja por elevar el nivel del equipo en la competición, y a estas alturas el Unicaja ya ha logrado tantas victorias como derrotas fuera de casa en la Eurocup –es su segunda temporada en el torneo–, un dato que ahora no es muy significativo pero conforme avance la competición será determinante para lograr el objetivo.

En la vuelta a la Liga, mañana en Andorra, tendrá un duro examen frente a un equipo que viene de ganarle al Real Madrid en su casa y al Baskonia con contundencia.

Partidos europeos. Dani Díez, séptimo

Aunque no atraviesa su mejor racha de juego y reconoce que su falta de confianza está lastrando su rendimiento, Dani Díez sigue ascendiendo en el 'ranking' de encuentros europeos disputados y ha alcanzado a Jiri Welsch en el séptimo puesto, con 76 partidos continentales, a cuatro de Alberto Díaz, que lleva ochenta, una cifra que no puede aumentar por culpa de una lesión que le mantendrá de baja dos meses, de los que ya ha transcurrido uno. Al superar a Kuzminskas entra en la categoría de históricos, a tenor de quienes le precede.

16 puntos. Milosavljevic bate su tope anotador

Autor del triple decisivo ante el Fraport Skyliners Fráncfort que consumó la victoria en Alemania, Dragan Milosavljevic se fue el miércoles hasta los 16 puntos, su tope anotador europeo con el Unicaja. El anterior databa de octubre de 2017 cuando logró 16 puntos en El Pireo frente al Olympiacos. En un partido donde la anotación debía ser compartida ante la ausencia de Jaime Fernández, el serbio destacó en ataque y sobresalió en defensa, en la que posiblemente fue su mejor actuación a las órdenes de Luis Casimiro.