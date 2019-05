Buenos bloqueos y presencia física en el estreno de Rubén Guerrero 01:59 El marbellí, que debutó en el Unicaja, se mostró muy contento con el partido ante el Andorra: «Estaba como un niño en el banquillo» ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 26 mayo 2019, 15:01

No estaba el partido para muchos experimentos y parecía que iba a ser complicado que Luis Casimiro pudiera darle minutos a Rubén Guerrero, un jugador que apenas ha completado cuatro o cinco entrenamientos con el primer equipo. Sin embargo, en el segundo cuarto y con 27-33 en el marcador a favor del Morabanc Andorra, el entrenador del conjunto malagueño echó mano del pívot nacido en Marbella.

Guerrero ejerció de tercer '5' tras Shernadini y Lessort y a falta de cuatro minutos para el descanso le dio relevo al georgiano, que no se encontraba cómodo en el emparejamiento con Diagne. El canterano procedente de la NCAA, quizás el gran atractivo este domingo para el público malagueño, fue recibido con aplausos por la grada, como ya lo hizo en el calentamiento durante la presentación del equipo. Guerrero salió con energía y puso un par de buenos bloqueos para sus compañeros, algo que sí está muy acostumbrado a hacer. En defensa aguantó bien a Jerome Jordan e incluso anotó sus primeros puntos como jugador del Unicaja. Fue en una acción de Waczynski, que falló el tiro pero Guerrero atrapó el rebote en ataque y anotó a tablero para el 40-33. Un poco más tarde recibió el primer balón al poste bajo, pero ahí el nuevo fichaje del Unicaja no supo resolver y perdió la bola. Aún así, dejó buenas sensaciones en sus primeros cuatro minutos como jugador de la entidad de Los Guindos.

Más Trabajada victoria del Unicaja ante el Andorra

Se pudo ver un poco lo que puede dar Guerrero. Un interior muy especialista que aporta buenos bloqueos (con su cuerpo es difícil superarlo) y que va al rebote en cada acción. También es una pieza muy útil para defender a 5 puros con gran presencia física.

Después volvió a salir unos segundos en el final del tercer cuarto por la cuarta falta de Shermadini y jugó unos minutos más del último parcial. En total 7:27 minutos para hacer 2 puntos, un rebote, una pérdida y 2 de valoración.

«Estoy contentísimo, estaba como un niño en el banquillo, sobre todo al final. Me he visto un poco nerviosos, pero los jugadores me han ayudado mucho. Ahora toca seguir y que vengan muchos más», aseguró.