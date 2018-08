El fútbol se complica por días. No me refiero a la amenaza de huelga de los jugadores de Primera ante la propuesta de jugar un partido de esta Liga en Estados Unidos -¿qué pensarán entretanto los practicantes de tantos deportes minoritarios y clubes no profesionales, habituados a odiseas para viajar?-, sino a la 'bunkerización' de los clubes. Hoy ya no se entrena con acceso del público. Entrevistar a un jugador supone sortear una larga lista de filtros, y las ruedas de prensa son un frontón. La pasada campaña el Leganés viajaba sin ofrecer públicamente datos de su lista de expedicionarios. Este Málaga ahora de Segunda es un búnker' puro, en parte por su peculiar estructura. No hubo entrevistas a los jugadores este verano, y el club no ha informado nunca en público de su problema actual con el tope salarial. Otros clubes de Segunda (Reus, Córdoba) no han dudado en hacerlo con comunicados. El martes, en una estupenda iniciativa de la entidad de organizar la presentación de Dani Pacheco en su localidad natal, Pizarra, se asistió a un hecho esperpéntico: un profesional preguntó al director deportivo acerca de si habría algún impedimento para que debutara el viernes, y este salió por peteneras. El incidente se repitió el miércoles, mientras se presentaba Koné. A falta de explicaciones oficiales, sólo queda el recurso a las fuentes. Mi experiencia profesional me dice que el ocultismo sólo suma desinformación y rumores. Sucede igual que con las lesiones -por cierto, no se pierdan la conversación entre Quique Cárcel y el médico del Girona en la serie 'Six Dreams', de Amazon Prime Video-. Tendemos a mitificar ciertos aspectos del fútbol y de la gestión de los clubes. ¿Realmente es necesario?