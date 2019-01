Un calendario feroz pondrá a prueba al Unicaja antes de la Copa del Rey El Unicaja tendrá que clasificarse para los 'play-off' de la Eurocup y medirse en la Liga Endesa al Barça, Real Madrid y al Manresa ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 22 enero 2019, 01:06

Si la Copa del Rey empezase mañana, no muchos apostarían por ver al Unicaja disputando la final y peleando por lograr el título. No tiene mucho que ver el equipo con el que hace un mes vencía al Barcelona, líder de la Liga ACB, en el Palacio de los Deportes. La gran duda sobre al conjunto malagueño es saber qué versión se verá dentro de tres semanas, cuando se dispute el primer título importante del año en Madrid. Porque el equipo que entrena Luis Casimiro pasa por un mal momento de juego, coincidiendo con las lesiones de Alberto Díaz y Suárez, pese a que el balance en este mes de enero es de tres victorias y tres derrotas.

Tiene tiempo el conjunto cajista para tratar de volver a su mejor versión antes de la Copa del Rey, aunque el camino no es el más propicio. Hasta la cita de Madrid, disputará seis partidos en un calendario feroz que no da tregua: Limoges, Barcelona y Estrella Roja (lejos de casa) y Valencia, Real Madrid y Manresa (en Málaga) serán los rivales que pondrán a prueba al cuadro malagueño hasta la cita copera. El equipo de Los Guindos afronta unas semanas de gran desgaste, especialmente porque se lo está jugando todo en la Eurocup. Antes de competir en la Copa, tendrá que dejar resuelta su clasificación para los 'play-off' de la competición europea, en los tres partidos de la segunda vuelta que le dejan poco margen para el error. Si además el Unicaja va a jugar prácticamente una final en cada jornada europea, los rivales de los fines de semana en la Liga Endesa no van a rebajar la exigencia, con los dos equipos más poderosos de España, el Real Madrid y el Barça y un modesto como el Manresa que este año está muy crecido y que se ha quedado a las puertas de la Copa.

Mucho por mejorar

Por lo tanto no podrá pensar ni un segundo en la Copa el equipo que entrena Casimiro hasta la misma semana del torneo de Madrid. Tiene varios frentes que mejorar el equipo si quiere llegar en forma a mediados de febrero. La solidez defensiva y el rebote son por ahora las dos principales lagunas del equipo malagueño. Las ausencias de Díaz y Suárez tienen que ver mucho con estos problemas; el malagueño no estará en la Copa y en este tiempo su sustituto, Boartright, tendrá que ir asumiendo más responsabilidad. Sí se espera que esté Suárez, que ayer expresaba por Twitter sus ganas de estar en la Copa, aunque todo dependerá de cómo evolucione su lesión en el gemelo de la pierna derecha.

También será interesante ver si Jaime Fernández puede volver al nivel que maravilló a principios de temporada. La Copa ilusiona y motiva, pero antes hay que hacer los deberes.