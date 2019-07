Los cambios de una Eurocup revalorizada El Unicaja volverá a competir en la segunda competición europea, que gana relevancia como única vía de acceso a la Euroliga ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 29 julio 2019, 00:50

El Unicaja disputará la próxima temporada su tercera campaña en la Eurocup, la segunda competición continental. La primera experiencia tuvo el mejor final posible y aquella temporada, con la increíble final de Valencia, ya forma parte de la historia del club. La segunda, el año pasado, fue un baño de realidad y terminó en decepción tras caer en cuartos de final ante el Alba de Berlín. El próximo mes de octubre empezará de nuevo la Eurocup para el conjunto malagueño, convertida ya en la única vía posible de clasificación para la Euroliga. Una competición que llega con cambios y se convierte en un objetivo prioritario para el conjunto malagueño.

Reparto de licencias

Dos plazas para la Euroliga para los finalistas

El cambio más importante afecta al sistema de clasificación para la Euroliga. La reforma del organismo que dirige Jordi Bertomeu supone un duro golpe para las competiciones nacionales, entre ellas la Liga Endesa, que dejan de contar en el reparto de plazas. Los méritos deportivos logrados en la ACB –al igual que en la Bundesliga, la Liga Adriática o la VTB– no tendrán ninguna importancia a la hora de clasificarse para la Euroliga. Esas plazas se sustituyen por tres 'wild cards', es decir invitaciones anuales que la Euroliga puede otorgar al club que considere oportuno. Esto se traduce en que, a efectos de clasificación europea, dará lo mismo que el Unicaja termine tercero o noveno en la ACB. La otra gran novedad es que tendrán acceso directo a la Euroliga tanto el campeón como el subcampeón de la Eurocup 2020, lo que hace más atractiva esta competición para los equipos participantes.

Eso sí, hay una excepción. Si alguno de estos dos equipos –esta próxima temporada Alba Berlín, subcampeón, y Valencia, campeón– logra alcanzar el play-off de la Euroliga, mantendrá su plaza en la máxima competición europea y la perderá el finalista de la Eurocup. Es decir que el Unicaja necesita llegar a la final de la Eurocup y que ni Valencia ni Alba Berlín lleguen a los 'play-off' de Euroliga. Por último, la Euroliga elimina la restricción de equipos procedente el mismo país, por lo que España podría volver a tener cinco representantes: los tres con licencia A (Real Madrid, Barcelona y Baskonia), el Valencia si entra en 'play-off' por delante del Alba y el Andorra, el Joventut o el Unicaja si alguno logra ganar el título de la Eurocup.

Los rivales

Ausencias significativas y nuevos candidatos a todo

El Unicaja no se cruzará en Europa con el Valencia, su eterno rival de las últimas campañas. Tampoco con el Alba Berlín de Aíto o con el Zénit de Plaza. Tres fuertes rivales que dan el salto a la Euroliga y despejan el camino de la Eurocup. Pero eso no significa que no haya nuevos clubes que ocupen su puesto. Entre los 24 participantes, el proyecto más pujante llega de Italia, con el Virtus Bolonia de Djordjevic, actual campeón de la Basketball Champions League. El fichaje de Milos Teodosic de la NBA–6,5 millones de euros netos por tres temporadas– convierten al equipo italiano en claro candidato a una plaza de Euroliga. Ayer por cierto Eurohoops publicaba el próximo fichaje del Virtus Bolonia será Stefan Markovic. El poderío de los rusos sigue estando ahí, con Lokomotiv y Unics como aspirantes a llegar lejos, así como clásicos del baloncesto continental como el Limoges, el Partizán o el llamativo Cedevita Union Olimpija, fruto de la unión de los dos clubes. A todos los evita el Unicaja en la primera fase, encuadrado en el grupo D junto a Asseco Arka Gdynia, Buducnost Podgorica, Dolomiti Energia Trento, EWE Baskets Oldenbur y Galatasaray.

Las reglas

Adiós a la flecha de posesión y regreso del salto entre dos

La nueva temporada en Euroliga y Eurocup también llega con novedades desde el punto de vista de las reglas. No son cambios importantes, pero sí pequeñas modificaciones que pretenden hacer el juego más atractivo para el espectador. La competición europea ha eliminado la flecha que decidía la posesión del balón desde la mesa en situaciones de 'lucha' por el balón o de duda. Recupera por tanto el añorado por muchos aficionados salto entre dos, similar al salto inicial. La otra modificación afecta a las faltas técnicas que se señalen tanto a entrenadores, jugadores o al propio banquillo no se sumarán como faltas de equipo y por lo tanto no se tendrán en cuenta al 'bonus' de faltas.

Televisión

DAZN se estrena como única plataforma con derechos

Otra variación de la Euroliga y la Eurocup que afecta directamente a los espectadores es la nueva plataforma que emitirá los partidos. Si hasta esta temporada ambas competiciones europeas se podían seguir por Movistar+ o por la propia web de la Euroliga, a través del servicio Euroleague TV, la próxima temporada los partidos solo se podrán ver en DAZN, un servicio de 'streaming' enfocado a los deportes. DAZN compró los derechos del baloncesto europeo para las próximas cuatro temporadas y emitirá todos los partidos de Euroliga y Eurocup con retransmisiones en español.

El precio del servicio, que tiene también los derechos de MotoGP, la Premier League o la Copa América de fútbol, además de incluir los canales de Eurosport tiene un precio de 9,99 euros al mes. La mala noticia para los aficionados del Unicaja que quieran ver todos los partidos de su equipo por televisión es que la Liga Endesa y la Copa del Rey siguen siendo exclusivas de Movistar+, lo que obliga a pagar dos plataformas distintas.