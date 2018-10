Capote de Casimiro a Dani Díez: «Va a llegar seguro» ACB Photo-E. Cobos El técnico defiende al alero, pese a que juega poco y no está acertado en este arranque de temporada JUAN CALDERÓN Martes, 30 octubre 2018, 17:23

No está siendo un buen comienzo de temporada para Dani Díez, pero nada mejor para el alero que Luis Casimiro lo haya defendido de forma pública, tal y como hoy ha hecho el entrenador del Unicaja.

«Va a llegar seguro, porque él nos puede ayudar en muchas cosas. Lo estamos intentando y él también, pero ahora no está teniendo suerte ni continuidad por mi parte. Creo que el aspecto de Dani va a salir», dijo.

Díez es el jugador de la plantilla, sin contar a Okouo, que sólo disputó un partido, que menos juega. La cuota de minutos del madrileño se ha reducido notablemente respecto a la pasada campaña, ocho de media, y sólo anota dos puntos.

Aunque los datos son malos, hay detalles que demuestran que Casimiro quiere recuperarlo, y es que es habitual que Díez salga en el quinteto titular en cada partido. Con esto, el técnico pretende que juegue minutos en los que hay menos presión para que así pueda mejorar poco a poco. También es cierto que luego son Waczynski y Milosavljevic los que se reparten el tiempo en el puesto de alero, y las apariciones de Díez suelen ser ya si la situación de partido es favorable, lo que también indica que trata de protegerlo.

El entrenador del Unicaja también tuvo palabras para Viny Okouo, que sólo ha jugado en uno de los diez encuentros disputados hasta el momento. Como en el casi anterior, el técnico mostró su deseo de que el pívot termine siendo útil al equipo.

«No está participando ahora, por decisión mía, y tengo que valorar eso. Su actitud es muy buena durante los entrenamientos, trabaja para estar preparado cuando yo confíe en él. Su química de equipo y predisposición es buena a pesar de no estar participando y cuando tenga la oportunidad espero que la pueda aprovechar porque la temporada es muy larga y me gustaría que estuviésemos los doce. Ahora no lo estamos consiguiendo, somos diez y algo de Dani, sobre todo porque no está Alberto, pero tenemos que ser doce los que podamos aportar al equipo», explicó sobre el pívot.

Respecto al choque de este miércoles contra el Fiat Turín (20.30 horas), el técnico adelantó un partido complicado pese a que el conjunto italiano todavía no ha ganado ni un solo partido. «En la Liga italiana van 2-2, han tenido más partidos fuera de casa en este inicio de la Eurocup y eso les ha castigado. Son un muy buen equipo, con seis jugadores, al igual que el Unics, de origen norteamericano que tienen un excelente físico, que juegan duro, que son muy atléticos y tienen bastante talento. Lo que menos tenemos que mirar es la clasificación y sí prepararnos para un partido difícil fuera de casa, que siempre entraña una dificultad mayor y contra un buen equipo con talento físico y de baloncesto», finalizó.