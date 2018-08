Carlos Suárez, con siete kilos menos: «Ya tengo 32 años y tengo que estar más delgado para mejorar»

Carlos Suárez está preparado para la que será su sexta temporada en el Unicaja. Totalmente asentado en Málaga y reconocido por la afición y sus compañeros, el madrileño no quiere estancarse, más bien al contrario. Para eso ha cambiado su físico y su alimentación, para ser un jugador más rápido y poder seguir rindiendo a gran nivel. Siete kilos ha perdido el capitán del Unicaja durante este verano, como él mismo confirmó esta mañana. «He perdido siete kilos, estoy mucho mejor, más móvil, es algo que quería hacer desde junio, cambiar un poco mi cuerpo, ya tengo 32 años y tengo que estar más delgado para mejorar y para rendir de la mejor manera posible», aseguró el de Aranjuez. «Era algo que ya tenía pensado, durante la temporada, pero me costaba más perder ese peso porque tenía que cambiar mi alimentación, pasar un poco más de hambre y cuando estás entrenando y jugando te cuesta más. Ahora he cambiado y espero seguir moldeando mi cuerpo», comentó.

Admite que seguirá jugando en posiciones interiores -«el debate de jugar de '3' ya está superado»-, aunque está dispuesto a adaptarse a lo que le pida Luis Casimiro. Tras cinco años en el Unicaja, reconoce que es un jugador distinto: «El otro día estuvo mirando una foto del día de mi presentación con el Unicaja y tenía hasta cara de miedo. Era la primera vez que salía de casa, pero fue la mejor decisión de mi vida».

Suárez está feliz en Málaga, se compró una casa en la provincia y por ahora está preparado para disfrutar de su sexta temporada en el cuadro malagueño.