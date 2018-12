Carlos Suárez no viaja con el Unicaja a Rusia por lesión Carlos Suárez, en el partido del sábado. / Agencias LOF Se espera que el capitán sí esté disponible para el partido del domingo ante el Barcelona ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 11 diciembre 2018, 11:42

No se entrenó ayer y tampoco lo ha hecho hoy. Carlos Suárez no viaja con el equipo a Rusia y por lo tanto no jugará este miércoles ante el Unics Kazán. Baja sensible para el Unicaja, que pierde a uno de sus dos 'ala-pívots'. Suárez se hizo un esguince en el tobillo derecho en el partido ante Badalona. Pudo terminar el encuentro, pero después se le hinchó la zona y aparecieron los dolores.

«Sigue con inflamación y con derrame, con el viaje que tenemos que hacer es más recomendable que se quede aquí. Así podrá evolucionar en estos dos o tres días y creemos que para el fin de semana podrá jugar«, dijo Luis Casimiro, que aclaró que si el partido ante el Unics fuera de vital importancia, Suárez podría forzar.

La baja de Suárez implicará más minutos para Dani Díez, y además como jugador interior. «Dani jugará más por dentro . La idea es que pueda tener los minutos de Carlos Suárez y que entre él y Wiltjer saquen la posición de '4' adelante. Díez ya ha jugado de ala-pívot en alguna ocasión con nosotros y lleva dos días entrenando en esa posición, así que lo puede hacer bien».