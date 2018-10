Casimiro: «No creo que tengamos dependencia de nadie» Salvador Salas El técnico cajista, se mostró orgulloso por el trabajo de su equipo y valoró tanto la dificultad del rival como la actitud del equipo fuera de la cancha« MARINA RIVAS Málaga Domingo, 14 octubre 2018, 22:20

Dieron la cara, remontaron un inicio grisáceo de partido y llegaron a marcar una diferencia de 19 puntos en un momento dado del partido. Una compleja victoria que el ténico del Unicaja, Luis Casimiro, empezó a valorar por la potencia del rival que tenían en frente. «Teniendo en cuenta que hemos jugado contra el equipo más anotador, con mayor rebote ofensivo de la liga, creo que hemos estado muy bien de energía, de intensidad, con un caudal anotador increíble, salvo los tiros librados desde las esquinas, que nos podrían haber dado más oxígeno…», se lamenta. Y concluye: «Estamos contentos, satisfechos. No es fácil en ganar contra un gran equipo como es el Gran Canaria».

Durante la rueda de prensa postpartido reiteró varias veces la dificultad del encuentro y puso en alza la actitud de sus jugadores. «Una de las claves del partido era que este equipo no corriera y el rebote ofensivo, hemos peleado y hemos tenido dureza. Además, a nivel de intangibles, de deseo, de corazón, el Unicaja es una piña. Son cosas extra que te dan un valor en los momentos difíciles», asegura el técnico, que no sólo puso en valor el rol de los jugadores sobre la cancha.

Sobre sus elegidos, sigue sin tener favoritos, a pesar de que en varias ocasiones haya comentado que mantendrá en pista a los más enchufados. «Siempre voy a buscar en qué momento utilizar a cada uno, Shermadini ha sido un bastión en ataque hoy; estamos repartiendo bien los minutos y tenemos margen de mejora», asegura. A lo que, cuestionado sobre si ha encontrado un quinteto fetiche, explicó: «El baloncesto de hoy en día es anecdótico quien sale desde el inicio, todo el mundo saliendo desde el banco te puede aportar. Lo importante es que están todos muy implicados».

Aunque no entre en su filosofía el hablar de nombres propios, sí que quiso destacar el partido del 'MVP' Jaime Fernández, no era para menos tras anotar 22 puntos y aseguró que no existe ni existirá ninguna dependencia con el madrileño. «El día del Real Madrid, Jaime no brilló en exceso ni en el del Skyliners y el equipo salió adelante. No creo que tengamos dependencia de nadie», sentenció.

Aunque sí que quiso resaltar el juego de un jugador, asegurando en la propia sala de prensa que no quiso decir ni una palabra sobre su situación hasta después del partido. «El talante de Roberts es increíble, que un jugador de magnitud piense primero en dirigir el equipo y anteponga el equipo a su calidad, es increíble. Ha estado esta semana con un virus estomacal (gastroenteritis), viernes y sábado sin entrenar, con suero doce horas en el hospital, no hemos querido decir nada para no dar pistas al Gran Canaria y se ha puesto las botas y ha jugado», alzaba el tono el técnico, todavía maravillado con su jugador.