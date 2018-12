Casimiro: «Lo que apunta el equipo está bien, pero no sabemos hasta dónde podemos llegar» Salvador Salas El entrenador del Unicaja destacó que el equipo ha retomado la solidez previa a las ventanas FIBA ENRIQUE MIRANDA y MARINA RIVAS Málaga Domingo, 16 diciembre 2018, 22:19

Es difícil escuchar de boca de Luis Casimiro un discurso muy optimista. Su experiencia le impone cordura y mesura a la hora de valorar los éxitos. Tras ganarle al Barcelona en uno de los mejores partidos de la temporada, el entrenador del Unicaja no cambió su postura. «Hemos sabido interpretar qué partido había que hacer. Hemos realizado un gran esfuerzo en defensa y en el rebote, cualquiera que entraba a pista sumaba y eso es para estar muy satisfecho. Cuando la victoria es desde el sacrificio, significa que estamos en esa línea de solidez que teníamos», comentó.

«Estamos en una Liga tan exigente que podemos dar nada por hecho, tenemos nivel para competir contra los mejores, pero también podemos perder contra cualquiera si no hacemos nuestro trabajo. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que disfrutar el camino. Lo que apunta el equipo está bien. pero no sabemos hasta dónde llegaremos», dijo sobre la posibilidad de ser cabezas de serie en la Copa. Sobre el partido, Casimiro dijo que el Unicaja estuvo al nivel físico que requería el Barcelona. «El equipo ha salido muy bien en la segunda parte, desde la defensa, hemos estado bien en el rebote y cuando hemos acertado en ataque hemos manejado el tiempo del partido al final»

Fue interesante también escuchar la valoración de Pesic, un veterano en esto de los banquillos que alabó el buen inicio de temporada del Unicaja. «Tenemos un gran respeto por el Unicaja, pese a llegar de perder dos partidos. Juegan muy bien un baloncesto moderno, tienen un gran ritmo de juego y el entrenador ha sabido encontrar el equilibrio entre el perímetro y el interior, con un Shermadini determinante». Respecto al partido, el técnico del Barcelona no se mostró insatisfecho con el trabajo de sus hombres: «El Unicaja ha dado lo máximo, nosotros hemos defendido muy bien algunas posiciones, como a los bases del Unicaja y el poste bajo de Shermadini. El problema lo tuvimos en las transiciones y esto fue clave en el partido. Tuvimos uno o dos momentos en los que no estuvimos centrados, especialmente con Wiltjer y Waczynski en el tercer cuarto y esto lo tenemos que mejorar».

Díez: «Lo importante es ganar y pelear por los puestos de arriba»

«Estos siempre son partidos especiales, los que se juegan con el Barcelona, el Madrid, el Valencia… Hemos sacado un partido fundamental para nosotros, nos viene un calendario fastidiado. Hemos vuelto a ganar y hemos dado un paso adelante», aseguró Dani Díez, que anotó ocho puntos en ocho minutos de juego. «Los jugadores vivimos por momentos muchas veces, yo me encuentro muy bien físicamente, estoy trabajando mucho para que las cosas me salgan y también he notado mucho el apoyo de la gente a todo el equipo. Lo importante es ganar y pelear por los puestos de arriba», reiteró en su mensaje.

No podía ocultar la alegría en su gesto el alero madrileño, que culpó de su satisfacción a la afición del Martín Carpena: «Me siento muy apoyado por la gente y el sentirse querido es fundamental para los jugadores», se sinceró desde el vestuario. A lo que aprovechó para explicar cómo vivió buena parte del partido desde el banquillo: «Me pongo nervioso ahora y cuando me retire con 37, 38 o los años que sean. Lo vivimos muy intensamente, en la pista lo sobrellevamos, pero en el banquillo se sufre mucho», aseguró, todavía en tensión.

Casi la misma sensación que se palpa ahora en los primeros puestos de la tabla, donde, según el alero, se encuentra el objetivo del Unicaja. Así lo explicó: «Sabíamos que los equipos de arriba habían pinchado, el Madrid, el Baskonia… Era un partido fundamental para meternos en la lucha por los cuatro primeros puestos. Es muy importante seguir ganando y más en casa».

«Queremos mirar arriba»

El mismo argumento que defendió tras el partido Jaime Fernández: «Era importante ganar hoy para dar un golpe en la mesa y decir que nosotros queremos mirar arriba», comenzó. Y continuó: «Sabemos que podemos ganar y perder con cualquiera. Visto está que hemos ganado con el primero y hemos perdido con el Joventut», explicó desde la autocrítica.

Con los pies en el suelo a pesar de la victoria, el base madrileño valoró técnicamente el partido y resaltó tanto la defensa del equipo como algunos aspectos a mejorar. «Llevábamos una racha un poco peor y hemos puesto la base defensiva fuerte, no hemos dejado jugar al Barça cómodo y hemos sacado una victoria buena e importante», comenzó. Y siguió: «Nosotros delante hemos estado menos brillantes que otros días pero estamos muy contentos de que estos partidos más defensivos los podamos ganar y más con un rival como el Barça», recalcó.