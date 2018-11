Casimiro: «Hay buena química en el equipo y tenemos que cuidarla» Enrique Miranda El entrenador del Unicaja insiste en que no mira la clasificación y que hay que afrontar cada partido con el máximo de motivación ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 20 noviembre 2018, 13:28

El Unicaja se entrenó esta mañana para preparar el partido de este miércoles en la Eurocup (20.45 horas) ante el Mornar Bar en el Martín Carpena. El conjunto malagueño ya tiene la clasificación para el Top-16 asegurada y ahora buscará acabar líder de grupo, mientras que el cuadro montenegrino apura sus opciones de estar en la siguiente fase.

El entrenador del conjunto malagueño, Luis Casimiro, insistió tras el entrenamiento en la idea de que la plantilla tiene que jugar cada partido con la máxima motivación, sin mirar la clasificación o la entidad del rival. No quiere relajaciones el preparador manchego, consciente de que el equipo pasa por un gran momento y de que hay que aprovecharlo: «Tenemos que estar al máximo, no vamos a escatimar esfuerzos. La mejor manera de cuidar la dinámica que tenemos es hacer siempre el máximo esfuerzo, olvidarnos de la clasificación y no permitir que el rival esté más motivado que nosotros». Sobre el Mornar Bar, Casimiro afirmó que es un equipo en reconstrucción y que llega reforzado: «Viene de ganarle a Turin, es un equipo peligroso, con mucha amenaza de tres que se ha reforzado con Bobby Brown y Landing Sane»

Habló el técnico sobre el buen inicio de la temporada y sobre el posible bajón: «Ganar nos da confianza, la química cada vez es mejor y sirve para refrendar el trabajo realizado. Pero tenemos que olvidarnos pronto de esta situación. Nunca sabes cuándo se puede romper esa buena química, hay que cuidarla. ¿Cómo se cuida? Haciendo el máximo esfuerzo». Cuestionado sobre si espera que llegue es bajón en el rendimiento del equipo, contestó: «No pienso en que va a llegar ese bajón, estoy feliz con el equipo, pero soy consciente de que esto es ir día a día. No se me pasa por la cabeza, pero cuando llegue ese bajón, si llega, estaremos preparados para afrontarlo, con buena mentalidad».

El entrenador aseguró que Jaime Fernández no se ha resentido de su lesión y que estará en el partido ante el Mornar Bar, aunque también está convocado el joven Pablo Sánchez por si es necesaria su intervención. La única baja para el partido será Alberto Díaz, que está avanzando en su recuperación y ya ha empezado a correr.