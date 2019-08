Casimiro: «Desde el club nos transmiten que seamos ambiciosos y aspiremos al máximo» Luis Casimiro, durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana en el Palacio de los Deportes. / ÑITO SALAS El entrenador del Unicaja hace el primer análisis sobre la nueva plantilla, el estilo del equipo y los objetivos para la nueva temporada JUAN CALDERÓN Miércoles, 28 agosto 2019, 13:52

El entrenador del Unicaja. Luis Casimiro, realizó hoy la primera valoración sobre la plantilla y las aspiraciones del equipo después de una semana dos semanas de trabajo con sus nuevos jugadores. El manchego analizó a algunos jugadores, justificó que Morgan se quede en el equipo, habló sobre el estilo de juego y dijo que no se priorizará la Eurocup sobre la Liga Endesa.

PRIMEROS DÍAS DE PRETEMPORADA

«El trabajo transcurre muy bien, los jugadores están muy entregados en el trabajo y el esfuerzo que requiere esta parte de la temporada. Hasta ahora conocíamos la ética de trabajo de los jugadores que ya teníamos y con los nuevos que están más Deon Thompson estamos encantados en el trabajo que realizan, muy integrados y muy contentos». Las pretemporadas son muy necesarias, pero no las puedes hacer con todo. Entonces esa parte tan importante hay que dejarla en un segundo plano, en el sentido de que debes hacerla conforme vienen. Los calendarios no permiten dar la importancia que se merecería desde el minuto uno a la pretemporada, no se puede tener al equipo al completo haciendo el trabajo de construcción del equipo desde el primer día hasta el último. Sería lo ideal, pero es un trabajo en el que tenemos que ir capeando el temporal según vienen las cosas. El año pasado empezamos todos y desaparecieron 10 días casi todos. Ahora vienen algunos, otros han sido descartados, otros llegarán 10 días antes... Hay que adaptarse. Los primeros que han llegado nos ponen muy contentos. Su actitud es inmejorable. Muy contentos con el trabajo diario, la entrega y la disposición. Son momentos de ir cogiendo conceptos, pero nos faltan que acaben llegando, sobre todo los nuevos. Los que hay hasta ahora, fenomenal«.

LA LESIÓN DE MILOSAVLJEVIC

«Siempre nos gusta mantener un núcleo del año anterior, con Dragan hubiera sido el 50% de la plantilla continuando. Es bueno para la química del vestuario tener a jugadores que se quedan, implicados como él. Cambia en ese sentido. Aparece Axel Toupane, que nos parece muy buen jugador, pero es nuevo. Entonces la construcciónd el equipo queda con más gente nueva. Aparte del rendimiento de Dragan, lo importante es la implicación que tenía en el vestuario, el día a día. Era uno más de Málaga. Trastoca, claro, pero apasionado porque la vida del entrenador implica construir, adaptarse a jugadores nuevos. Es el ADN del entrenador«.

SALTO FÍSICO DEL EQUIPO

«Con respecto al año anterior hemos ganado en dos aspectos, el físico y el atlético. Hay que diferenciar entre el aspecto físico y el atlético y hemos ganado, creo, en los dos. Hay que diferencia entre ser físico, que no es necesario ser atlético sino ser duro. Hemos conjugado en los dos aspectos. Tenemos gente que puede ser muy física aunque no sean grandes atletas y tenemos jugadores con un 'atleticismo' que nos permite hacer cosas que el año pasado, por confección y características, no podíamos tener. Ha cambiado eso, tuvimos una mejora importante. Pero hay que ver cómo mezclamos, cómo conjuntamos el equipo porque todavía es pronto».

ESTILO DE JUEGO

«No tiene por qué cambiar. La filosofía siempre va a ser la misma. Siempre intentas mantener unos parámetros de juego y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las características de los jugadores. Pero a nivel de intentar defender, de intentar rebotear y correr, jugar posiciones cortas, tomar los mejores tiros en cualquier momento... Eso lo vamos a tener. Las características de los jugadores es lo que nos va a hacer variar lo que hagamos. La idea del entrenador está ahí, siempre tienes una idea. Pero lo que hace ver la idea son las características de cada jugador. ¿Qué vamos a intentar? Extraer lo mejor que tiene cada jugar y que lo ponga a disposición del equipo«.

¿FALTA TALENTO?

«No estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Suárez. Muchas veces el talento sin trabajo y el compromiso físico no sirve para mucho. El trabajo supera al talento. Eso sí, el talento con trabajo es lo mejor. Creo que tenemos jugadores de mucho talento. Lo pillaríais en un momento bajo a Carlos (risas). Se estará dando cuenta ahora trabajando».

¿MENOS TIRO EXTERIOR?

«Si coges las planillas de tiro y comparas, creo que no, hay jugadores que lo mejoran. Prever cómo será es muy atrevido. Como entrenador tengo que estar expectante para saber qué me pueden dar, detectar cómo pueden ser mejores. Sabemos de ellos, los conocemos, pero cuando llegue el engranaje completo aquí tenemos que saber mejor el rol de cada uno, el espacio y, en ese sentido, saber lo que nos dan. A priori, establecer comparaciones no es bueno. Agradezco el trabajo y el compromiso del grupo anterior, que fue muy bueno, y ahora toca descubrir la nueva personalidad del equipo, dentro del mismo estilo. Pero ellos son los que juegan y los que harán si es algo mejor o diferente«.

LA ELECCIÓN DE JOSH ADAMS

«Es un contrapunto a Alberto, que digamos es el base base. Es un jugador joven, que creo que tiene un largo recorrido, con gran capacidad atlética y talento. Tenemos que meterle en el trabajo del equipo en la construcción de la dinámica de juego. Lo tiene todo para ser un gran jugador y que se exprese aquí en el Unicaja le viene bien«.

¿SE PRIORIZARÁ LA EUROCUP?

No. Sería un error. Sería un error no prestar atención al entrenamiento de cada día y al partido que nos llega el fin de semana siguiente. Cuando me preguntéis por los objetivos, diré que el mío es ser ambicioso. Si tenemos un equipo que es ambicioso, es muy bueno, pero la ambición bien entendida. Debe estar en el ADN del equipo. No porque lo proclamemos a los cuatro vientos vamos a ser más ambiciosos. Prefiero hacer las cosas a decirlas. Si la ambición está en el ADN la tenemos que tener en todos los partidos, sea en la competición que sea. Si queremos tener la ambición no es una camiseta que nos pongamos o nos quitamos para un partido u otro... Debemos ser ambiciosos en todo y eso te lleva a no discriminar nada, a no estar satisfecho con lo que haces y querer más. Si somos capaces de conseguir esto, los objetivos llegarán porque el equipo está haciendo un buen trabajo«.

OBJETIVOS PARA LA TEMPORADA

«Si perteneces al Unicaja, tienes que ser ambicioso y conseguir el máximo, el máximo. Desde la entidad nos transmiten eso, pero no por más decirlo se consigue antes. Creo que lo importante y la clave es hacerlo cada día. Ideas brillantes tiene cualquiera. Desde la cúpula del club nos transmiten que seamos ambiciosos y aspiremos al máximo. No podemos ponernos límites, haciendo nuestro trabajo y compitiendo siempre.

LA DECISIÓN DE RETENER A MORGAN STILMA

«Que compita en la EBA o no está por ver. Cuando hablamos de tener un jugador trece, yo prefiero a Morgan, porque luego va a jugar a cualquier sitio que no sabemos cuál podía ser, pues prefiero que se queda. Él tiene ya un recorrido con nosotros y ha hecho un muy buen trabajo la temporada anterior. Debe cambiar su mentalidad de jugador que viene del EBA a entrenar con el ACB. No sabemos si jugará con el EBA o no, vamos a verlo, pero queremos que se sienta partícipe del primer equipo. Conoce los conceptos y el estilo de trabajo. Lo que hablé con él es precisamente eso, que tenga la implicación del primer equipo y que la temporada es muy larga y que intente desbancar a alguno de los que tiene por delante. Aquí los roles son muy cambiantes. Nadie puede dar por seguro que tiene las cosas hechas. Hay mucha competencia y en esa competencia él debe ser uno más. Hasta dónde puede llegar es algo que veremos con su trabajo. A mí como entrenador me venía bien que siguiese aquí porque es un jugador que hemos ido construyendo y da muchas cosas. Él por necesidad empieza a jugar la temporada pasada y hace un partido de gran nivel en el encuentro ante el Murcia, dando muchos intangibles más allá de los puntos y los rebotes. Es bueno que siga entre nosotros.«

SU OBJETIVO PERSONAL

«Apasionante porque la vida del entrenador es esto, plena evolución y pleno cambio. Para mí es empezar nuevamente desde cero, con la misma ilusión. Apasionado por ir descubriendo este nuevo equipo, los jugadores que han llegado, qué nos pueden dar, qué cosas podemos mantener y hacer nuevas... Al entrenador, y el que lo sea sabe de lo que le hablo, es lo que nos mueve. Cada año empezar a descubrir lo que vas a tener y a trabajar con ellos. Te resetea cada año y estoy con mucha ilusión y muchas ganas, apasionado con el equipo que tengo«.

OPINIÓN SOBRE LOS CANTERANOS

«Lo más destacable, y hay que leer muchas veces entre líneas, es que uno de los éxitos que ha tenido la cantera es que por ejemplo el equipo [España sub 18) donde ha estado Tamba y Alessandro Scariolo y algún jugador más que estuvo en la cantera [Gody Dike] es que destaquen que han sido jugadores que le han dado una dureza a sus selecciones y un componente físico que otros no han dado. Los nuestros han llegado a un nivel físico que otros componentes de la selección española no daban. Para mí es que estamos haciendo un buen trabajo en el sentido de sacar jugadores competitivos , cada día compiten mejor. Tamba está ahora en el proceso de Morgan Stilma del año pasado. Está evolucionando y ha evolucionado. Todos la han tenido. Pablo Sánchez ha tenido una mejora a nivel física importante, ya no es el mismo Pablo que llegó a la pasada pretemporada. Todos están evolucionando, son muy jóvenes. Pierre Sené el más jovencito y está aportando cosas. ay que agradecérselo, pero a veces el nivel del entrenamiento no es el que debería ser con todos los profesionales. Están integradísimos y vienen con ganas. No veo mejora diaria, pero sí de temporada en temporada se les ve mucho más hechos«.

¿HABRÁ ROTACIONES?

«No, no puedo prever lo que va a ir pasando. Rotaciones no. Intentaré en la medida que pueda ser justo en la toma de decisiones por el bien de equipo. Ese entente cordial no me motiva mucho».

LA DECISIÓN DE FICHAR A ELEGAR

«Siempre jugamos con la baza de que Deon Thompson pudiese ser cuatro o cinco. En el momento que vas buceando el mercado y te va dando posibilidades vas viendo una composición de equipo u otra. Conforme iba transcurriendo el verano tener a Deon nos permitía traer otro cinco que pudiese estar con Gerun y Rubén Guerrero. En ese momento hubo posibilidad de tirar por una vía u otra. Deon te da seguridad de poder hacerte el cuatro, al igual que Suárez o Ejim. Teníamos la posibilidad de fortalecer y tener uno más en la zona interior y se optó por Frank, que apareció en ese momento en el mercado. Ya habíamos intentado la temporada anterior traerlo, lo hemos conseguido y queda un equipo bastante cuadrado y con muchas posibilidades«.

LO QUE ESPERA DE RUBÉN GUERRERO

«Espero que siga como está haciéndolo. Es muy joven por lo que su evolución es larga. Hoy mismo he hablado con él, su entusiasmo es innegable, su energía, todo... Tiene que ir con paciencia y con calma, puede hacer muchas cosas. Es un físico que no se tiene en cualquier cosa y encima es de casa, es malagueño. Tiene que sentirse como uno más, está ayudando mucho más en la química del equipo. Está siendo muy buen pegamento con los jugadores americanos y ayuda muchísimo a la dinámica del equipo. Hay que agradecérselo. ¿El resto? Es un entusiasta, con energía, que nos va a dar buenos momentos«.

LA CESIÓN DE FRANCIS ALONSO

«Me llevé una muy grata impresión cuando charlé con él, me pareció un chico con las ideas clarísimas. Sabía y sabe que viene de vivir una etapa en Estados Unidos que ha sido maravillosa para él, donde ha sido la estrella de una universidad, pero ahora tiene que seguir trabajando y demostrando la valía que tiene. Es un jugador con calidad. En ningún momento lo vi contrariado con la decisión que se estaba tomando, al contrario lo vi súper convencido de que tenía que hacer esta etapa como en su día pudo hacer Alberto Díaz. Lo mejor que le vi es que está convencido de que tiene que hacerla. La va a hacer en Fuenlabrada y le vamos a hacer un seguimiento aunque por momentos podamos sufrirle en nuestras carnes. Lo que más me impresionó es su convencimiento. Lo que tenga que pasar pasará, pero su trabajo ahora mismo es demostrar en nuestra liga la valía que tiene«.