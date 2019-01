Casimiro confirma que el Unicaja busca un refuerzo El entrenador, durante el partido. / Germán Pozo «Lo hemos pensado desde el primer momento, pero no se hace un chasquido y viene un jugador», aseguró ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 6 enero 2019, 15:04

El Unicaja está en el mercado para tratar de reforzar la plantilla, como se ha venido informando en los últimos días. En el punto de mira, un base que tenga pasaporte comunitario (o cotonú) que supla la baja de Alberto Díaz, que estará fuera tres meses. Lo confirmó hoy el propio Luis Casimiro en rueda de prensa. «Sí se ha planteado fichar, desde el primer momento. Pero lo fácil es decir 'vamos a fichar' y ya está. No se hace un chasquido y viene un jugador. Jugamos con bastante variantes, no pueden inscribir jugadores hasta la segunda vuelta de la Eurocup, que es cuando Suárez estará ya recuperado. Si no puede jugar hasta entonces, no tiene mucho sentido traer un jugador así. Si hay una lesión de larga duración, evidentemente estamos en el mercado», aseguró. Casimiro no quiso decir concretamente que se busca un base, pero sus palabras así lo dejaron ver. Se descarta fichar un ala-pívot porque no podría jugar en Eurocup hasta la vuelta de Suárez, por lo que la opción abierta es la de un director de juego.

También dijo el técnico que no se va a «fichar por fichar», que la idea es traer a alguien que aporte si se encuentra y que su idea actual es sacar al equipo del bache con la actual rotación de nueve jugadores.

Sobre el partido, el técnico dijo que al equipo se le ha apagado la luz «y no encontramos la forma de encenderla». «Empezamos bien con un buen trabajo defensivo, pero no estuvimos acertados en ataque y eso por momentos nos ha condicionado la defensa. Producto de la frustración, hemos dado canastas fáciles. No estamos acostumbrados a problemas ofensivos y eso nos ha hecho bloquearnos más», dijo. Dijo que tiene «máxima preocupación» por el tema del rebote, que este domingo volvió a ser clave y aseguró que espera volver a encender la chispa del equipo.