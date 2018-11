Casimiro: «La diferencia ha estado en el acierto de tres puntos» AGENCIA LOF El entrenador del Unicaja destacó la buena defensa del Burgos, pero dijo que su equipo dio la cara «en bastantes cosas» OPTA BURGOS Domingo, 4 noviembre 2018, 00:26

El entrenador del Unicaja consideró que la derrota ante el San Pablo Burgos fue fruto de los malos porcentajes de su equipo en el tiro exterior (20% en triples). «Ha sido un partido muy intenso. La diferencia ha estado en el acierto de tres puntos. Siempre miramos las demás estadísticas y siempre está igualado. Los tiros de tres de Burgos son de finales de posesión que todavía hacen más daño a nivel psicológico y ahí ha estado la gran diferencia del partido», dijo Luis Casimiro.

«El Burgos ha jugado un partido muy intenso, con mucha disciplina y tiene mucho mérito. Han hecho una buena defensa en conjunto tanto en interior como en exterior. En el primer tiempo hemos hecho tiros no bien seleccionados. Luego sí ha ido mejor en el segundo tiempo, pero la defensa de Burgos tuvo mucho mérito», explicó el técnico del Unicaja. Insistió en el mal día que tuvieron sus tiradores: «No hemos estado acertados. Es posible que sea de nuestros peores partidos desde la línea de tres puntos. Hoy no han entrado. Durante muchos minutos hemos tenido que adaptarnos a ese proceso. Hemos hecho un buen trabajo reboteador. Podríamos habernos acercado más y haber estado más competido. El equipo, al final, ha dado la cara en bastantes cosas». También habló el manchego del duro calendario de su equipo, aunque no quiso usarlo como excusa: «No lloro nunca. Sabemos lo que tenemos de ritmo de competición y no quiero poner excusas. No hemos tenido tiempo de entrenar después de jugar el miércoles y el sábado ya estábamos aquí. No hay excusas».

El cuadro malagueño no pudo recortar distancias con el Barcelona, que cayó ante el Fuenlabrada (79-73). Por su parte, el Tenerife, inmediato perseguidor, perdió en casa ante el Tecnyconta Zaragoza con un triple ganador del nigeriano Okoye (86-88) .