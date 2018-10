Casimiro: «Nuestros errores les han permitido entrar en el partido» El técnico del Unicaja puso el foco en las pérdidas de balón y en la falta del control del rebote ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 2 octubre 2018, 20:56

No estaba contento Luis Casimiro con lo que vio ayer en el Siemens Arena, en el estreno del Unicaja en la competición europea. El equipo no se pareció mucho al que deslumbró ante el Valencia y el entrenador puso el foco en las pérdidas de balón y en los rebotes. «Es difícil ganar un partido cuando tienes tantas pérdidas de balón, cuando no dominas el rebote y al final el rival hace 20 tiros más que nosotros», argumentó el entrenador del Unicaja.

«A pesar de eso, hemos tenido momentos en los que hemos controlado el tiempo de partido y otra vez nuestros errores le han hecho al Rytas entrar en el partido, se han ido arriba y han tenido la confianza para ganar el partido», comentó.

Casimiro no quiso darle importancia al accidentado viaje del equipo malagueño hacia Lituania. El Unicaja aterrizó ayer por la mañana en Vilna, el mismo día de partido, después de perder la conexión el pasado lunes y tener que coger otro vuelo hacia Estocolmo para hacer noche allí. «El viaje ha sido difícil y podía ser una excusa pero sólo quiero pensar en lo que ha pasado en la cancha y que tengamos un equipo que tenga la mentalidad suficientemente dura para afrontar todas las dificultades», declaró.