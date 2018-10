Casimiro: «¿Favoritos? Mi única exigencia es jugar bien mañana» El entrenador del Unicaja prefiere ir paso a paso en la Eurocup y cree que el grupo del equipo malagueño va a estar muy igualado ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 1 octubre 2018, 13:27

El Unicaja empieza mañana su temporada europea, con el primer partido de Eurocup en la pista del Rytas Vilnius (18.00 horas). Una campaña de regreso a la segunda competición europea en la que el cuadro malagueño empezará con la etiqueta de ganador de la final de 2017. Pero Luis Casimiro no quiere escuchar hablar de favoritismo ni de otra cosa que no sea el próximo partido. Se le cuestionó al técnico manchego esta mañana por este supuesto cartel de candidato al título: «Mi exigencia es la de jugar bien mañana y ya está. Si el club se ha ganado esa aureola de favorito me parece perfecto, pero a mí como entrenador me preocupa que hayamos digerido el arranque de Liga y que estemos preparados para otro partido de máxima competición».

El técnico del Unicaja ve el grupo del equipo malagueño con incógnitas, «A ver cómo evoluciona, todos son buenos equipos y creo que va a ser un grupo que va a estar bastante igualado». Sobre el rival de mañana, Casimiro aseguró: «Hacen un juego dinámico, con mucho bloqueo directo, con jugadores que han estado en nuestra Liga. Bendzius, que está jugando más de '4' que de '3' como hacía en Obradoiro y que está tirando de tres muy bien; Seeley, que junto con Kramar son sus dos americanos, que están en la posición de base-escolta, y que la de dan mucha viveza al juego y después buenos tiradores. Tendremos dificultades para defender con nuestros hombres grandes, porque no tienen un pívot-pívot, sí gente muy móvil con capacidad de defender tres, eso nos dificultará la defensa colectiva», dijo.

También dijo el entrenador que la victoria ante el Valencia le dará confianza tras una temporada atípica y que le servirá para afrontar los próximos partidos, pero que el equipo tiene que olvidar cuanto antes este triunfo para pensar en los siguientes partidos. Sobre la versatilidad del equipo, Casimiro apuntó cuestiones interesantes sobre la mezcla de posiciones que pretende hacer: «Habrá muchas mezclas, vimos a Salin jugando de con otros dos exteriores, pero habrá más. Que Roberts pueda jugar con Alberto Díaz, ahora hemos puesto más a Alberto con Jaime Fernández, o que Jaime pueda jugar de '1' y dar entrada a más alerosç», afirmó. «Conforme vayamos creciendo y nos vayamos conociendo más entre nosotros y los sistemas de juego, la idea es que mezclemos más y que no sea por un partido sólo, que sea una normalidad», dijo. «Cuando coinciden dos bases en pista, como Alberto, Roberts o Jaime, depende del sistema quién sea el base, de quién suba el balón, cuando las ventajas tienen que ser para Jaime, Alberto puede jugar de '2', ellos los están procesando, el que ejerza de base o no depende de lo que queramos jugar. No es que uno juegue de uno y otro de dos, va a depender»