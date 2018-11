Casimiro: «Ganamos desde diferentes estilos de juego» El técnico del Unicaja destacó que su equipo fue capaz de adaptarse a un partido muy duro ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 24 noviembre 2018, 21:57

Se puede ir contento Luis Casimiro a este inexplicable paréntesis de la competición, tras la sexta victoria consecutiva lograda por el Unicaja. El entrenador destacó la victoria de este sábado en un partido muy duro «en el que no se podía hacer un baloncesto bonito». «Ha sido un partido muy intenso y el equipo ha sabido leer el partido a nivel físico en los últimos 15 minutos para ganar. Hemos estado ahí bien en la defensa, duros en el rebote, con buenos porcentajes, 116 de valoración y 19 asistencias... Destaco la buena mentalidad que hemos tenido, porque ganamos partidos desde diferentes facetas y estilos de juego y eso hay que valorarlo», aseguró Casimiro.

Crónica del choque El Unicaja gana el combate ante el Murcia

«Hemos sido capaces de adaptarnos a la dureza del rival y no lo digo como algo negativo. Nosotros no somos un equipo especialmente preparados para esas defensas, pero nos hemos adaptado. No era un partido para romperlo, para hacer un baloncesto bonito, y ganar en este tipo de registros también bueno», insistió.

Reveló el técnico que una cambio de defensa del cuadro malagueño fue fundamental para que el Murcia no tuviese tanta facilidad para anotar: «Hemos cambiado la defensa del 'pick and roll', ellos han tenido mucho acierto, encontrando tiros abiertos y cuando hemos cambiado la defensa ya han tenido menos tiros claros. Lo que no voy a decir es qué defensa era».

Cuestionado por el papel de Dani Díez y su complicidad con el banquillo, el entrenador volvió a hablar de la buena relación que hay en la plantilla: «Tenemos una una química espectacular en el grupo, también tenemos nuestros roces y nos perdonamos y si a alguien no le salen bien las cosas, estamos más con él».

El técnico del UCAM Murcia, Javi Juárez, se quejó de la «diferencia abismal» en los tiros libres (5 lanzó el equipo visitante, por 34 el Unicaja), aunque el técnico del cuadro malagueño argumentó que es su estilo de juego: «Somos el equipo que menos faltas hace para que la gente no vaya al bonus».