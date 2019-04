Casimiro: «Tenemos una gran oportunidad de recuperar la cuarta plaza» Luis Casimiro, durante la rueda de prensa que ofreció este mediodía. / J CALDERÓN El entrenador del Unicaja reconoce, antes del choque ante el Valencia, que esperaba más de su equipo tras el parón y dice que nadie del club le ha reprochado que se haya perdido la oportunidad de regresar a la Euroliga JUAN CALDERÓN Martes, 23 abril 2019, 14:24

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, analizó este mediodía la actualidad del equipo y el choque de mañana ante el Valencia (20.30 horas), en el que el cuadro malagueño podría arrebatarle a su rival la cuarta plaza en caso de ganar. Será una nueva prueba para que el Unicaja gane un partido fuera de casa, algo que no ha conseguido en lo que va de 2019 en la Liga Endesa, aunque para ello tendrá que jugar mucho mejor de lo que lo hizo en la pista del Breogán.

«Hicimos un mal partido en Lugo en ese aspecto del juego, el del rebote, porque nos dominaron en el tablero. Cuando un equipo juega con 20 tiros más, pues es difícil ganar. No nos merecimos ganar. No ganamos fuera desde el 28 de diciembre. Es una realidad. En un partido podemos tener u error o un fallo, pero necesitamos más para ganar fuera de casa. Al final hay que ser conscientes de que hay que hacer mejor trabajo y ser más sólidos. Los equipos de la parte baja son los que con más intensidad juegan», explicó.

El técnico reconoció que el equipo no mostró la dureza que debía después de 14 días sin competir y dijo que el del domingo fue el peor partido de la temnporada «No me sirve. Nos ha faltado competitividad después de cada parón. Es así. Teníamos que estar más metidos y concentrados. Es una realidad y no hay excusa. En la previa dije que el trabajo había sido bueno, pero todo se mide por los resultados. Sigo manteniendo que el trabajo fue bueno, muy físico y con ganas, porque es un equipo al que si le aprietas se deja entrenar. Pero nos faltaron muchas cosas, de los peores partidos de la temporada», destacó.

Sobre el choque de mañana, Casimiro destacó el buen momento del Valencia y deseó que la rivalidad que se vive con este equipo sea una motivación extra para sus jugadores. «Partido difícil ante un equipo que viene de hacer grandes cosas, que llega en gran dinámica. Trataremos competir. Si estamos dolidos, hay que hacer un gran trabajo allí., Para recuperar la cuarta plaza hay que hacer un gran trabajo en Valencia. El sentimiento que hay es que debemos retomar la situación para intentar recuperar la cuarta plaza, que sea un extra de motivación... Trataremos de usar todas las armas que tenemos. Cualquier motivación exterior es buena. Lo que nos debe mover es volver a sentirnos bien. Debemos competir y hacer un buen trabajo. Tenemos la oportunidad de recuperar la cuarta plaza. No es el partido más importante, es uno más de la parte final de la temporada. No miro hacia atrás. Siempre miro hacia delante. Ahora mismo sólo pienso en que tenemos una gran oportunidad de recuperar la cuarta plaza«, insistió.

Sobre el planteamiento táctico, Casimiro optó por no dar pistas e incluso ironizó al respecto. «Se suma Morgan al trabajo, para una posición en la que está Carlos. Puede tener una posibilidad. Se me lesiona Carlos y tiro de un cuatro. No me planteo jugar con Lessort de cuatro... Si lo leen en Valencia diré que Kyle Wiltjer jugará de cinco, a ver si se lo creen. No voy a dar detalles. Es una de las posibilidades que hay«.

Por otro lado, el preparador manchego dijo que nadie le ha echado en cara desde el club el hecho de que se hayan perdido las opciones de alcanzar la Euroliga la próxima temporada. «No estoy para balances. Está claro que la Euroliga era uno de los objetivos. Había dos opciones y se nos cerraron las dos. Estoy centrado en que el equipo compita mañana. Hemos estado dolidos cada vez que perdimos opciones, pero me han dicho que tenemos que seguir trabajando», finalizó.