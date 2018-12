Casimiro: «Es un grupo fuerte, atractivo y con solera en Europa» GERMÁN POZO El técnico del Unicaja dice que el objetivo tiene que ser pasar a las eliminatorias por el título ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 19 diciembre 2018, 23:50

Ya sabe Luis Casimiro a qué equipos tendrá que superar su Unicaja si quiere competir por el título de la Eurocup. Al entrenador del equipo malagueño no se le vio especialmente preocupado por los rivales, pero sí calificó al grupo del Top-16 en el que competirá como «fuerte y atractivo». «Es un grupo difícil, ya cualquier equipo que nos toque es complicado. El Estrella Roja, el Limoges, y el Valencia son clubes muy consolidados, de mucha tradición europea. No he querido mirar mucho más allá de los rivales, sí he visto algún partido del Estrella Roja, pero no tengo un conocimiento exhaustivo. Pero es un grupo atractivo, fuerte y con mucha solera en Europa». Para Casimiro, el objetivo claro es pasar a la siguiente fase, a ser posible como líder: «Todos los partidos son muy relevantes, no te puedes permitir más allá de una equivocación. El objetivo es pasar a la siguiente ronda, y llegar a las eliminatorias en la mejor disposición posible, si es preferible con factor cancha a favor».

Sobre el partido ante el Turín, el técnico manchego dijo que no era fácil competir en un partido en el que no había nada en juego: «Hemos hecho un esfuerzo en la segunda parte, hemos jugado intensos y desde la defensa y esa actitud es lo mejor que podemos extraer de este partido.

Larry Brown, impresionado

Antes de Casimiro, fue interesante escuchar las palabras del veterano técnico del Turín, Larry Brown, toda una leyenda del baloncesto mundial. El norteamericano dijo sentir un «gran respeto» por el Unicaja: «Han jugado con 11 o 12 jugadores y todos han contribuido a su equipo, cada vez que salía un nuevo jugador a la cancha, aportaba».

Brown dijo sentirse impresionado por el baloncesto europeo: «Siempre ha estado impresionado por cómo se juega aquí. Desde que estoy en la Eurocup , mi respeto y admiración ha seguido creciendo. Se comparte el balón, se defiende... Yo no sólo estoy enseñando, estoy aprendiendo mucho aquí», comentó el entrenador del Turí.