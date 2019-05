Casimiro: «He intentado crispar a los jugadores sobre este rival» Luis Casimiro, en la rueda de prensa que ofreció este mediodía. / J. CALDERÓN El entrenador del Unicaja reconoce que hay una motivación extra ante el Tenerife, verdugo en la Copa y que ganó en Málaga con autoridad JUAN CALDERÓN Viernes, 17 mayo 2019, 12:49

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, analizó este mediodía el choque de mañana ante el Iberostar Tenerife (18.00 horas), en el que su equipo puede confirmar la quinta posición cara a la fase por el título. El cuadro canario ya le ha ganado dos veces esta temporada al malagueño, por lo que el manchego reconoció que hay una motivación extra entre sus jugadores.

Casimiro recupera a Suárez y Dani Díez viajará, aunque no está al cien por cien al tener dolor todavía en el tobillo derecho, que se lesionó la semana pasada. «Carlos completó los entrenamientos durante toda la semana y Dani, no, incluso ayer no pudo. Cada día está mejor avanzando y va a viajar con el equipo. Vamos a ver la evolución hasta mañana y si es necesario es posible que ayude. Carlos está en la dinámica del equipo con normalidad. Está en la misma situación que cuando volvió en Lugo. No se ha retirado ni un solo segundo, compitiendo al máximo sin retirarse ni un segundo. Durante los entrenamientos estuvo al cien por cien y a veces son más exigentes que los partidos porque son de una hora y cuarenta y cinco minutos. Lo usaremos según demande el partido», explicó el técnico. Así, el regreso de ambos implicará que Ryan Boatright volverá a quedarse fuera de la convocatoria y será dado de baja en la ACB para esta jornada.

Respecto al rival, Casimiro afirmó que ha recuperado su mejor versión, por lo que espera un partido complicado en el pabellón de La Laguna. «El Tenerife vuelve a estar en forma. Tuvo siete derrotas consecutivas justo coincidiendo con lesiones de jugadores importantes. Ahora está bien como cuando nos enfrentamos a ellos. Será difícil y complicado. Pienso que estamos más cerca de ganar un partido que de perder el tercero. No sé quién nos conviene más, si el Valencia o quien quede tercero. La idea es intentar ganar los dos que nos quedan, al Tenerife y al Andorra. Si ganamos un partido nos da la quinta posición, si sacamos adelante los dos, llegaremos en buena dinámica al 'play-off'. No me planteo nada de eso. Si nos ha ganado dos partidos el Tenerife, vamos a intentar ganarles el tercero. He intentado crispar a los jugadores sobre este rival porque es un equipo que nos ganó el día de Reyes en un día con poco público y lo hicieron de forma clara, nos eliminaron de la copa, así que he intentado utilizar esos recursos. Aquello nos perjudicó en la liga regular y en la Copa, si les podemos ganar, pues mucho mejor«, repitió.

El preparador del Unicaja ve mejoría en el juego de su equipo, pese a que los resultados no son del todo los esperados y no optó por lamentarse por las lesiones. «Eso entra del capítulo del 'qué hubiese sido', así que ahora sólo estoy contento por ir recuperando jugadores. De 52 partidos, sólo en once tuvimos todos los jugadores. Lo que me preocupa es que se recuperen bien todos, encarar el partido del Tenerife y cerrar bien en casa contra el Andorra. El objetivo es llegar lo mejor posible al 'play-off'. Tengo sensación de más solidez últimamente, pero también que dejamos escapar las ventajas. Me gustaría que fuésemos más sólidos en el rebote. A pesar de las bajas, el equipo trabajó bien en los últimos partidos. Esa falta de control en el rebote nos hizo perder algún partido como el de Murcia. Solidez es dar una contestación solvente en la parcela reboteadora, quizá eso sea la solidez, o hacer un buen trabajo defensivo, algo en lo que hemos mejorado mucho... Sí que me habría gustado mejorar más en el rebote«, reconoció.

Mensaje al equipo femenino

Luis Casimiro aprovechó su comparecencia de hoy para mandar un mensaje de apoyo al Unicaja Femenino que esta tarde comienza la fase de ascenso a la Liga Femenina 2 en Los Guindos. «Percibo que todo el mundo está enchufado y nos llega esa expectación. Ojalá sea la culminación a un año muy bueno. Detecto mucha ilusión en este fin de semana para que pueda conseguir el ascenso. Deseo que hagan el mejor trabajo posible porque eso será síntoma de que van a ganar», destacó.