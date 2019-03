Casimiro: «Los jugadores se han rehecho de todos los problemas» Germán Pozo El técnico elogia la reacción de su equipo y el hecho de haber ganado con un solo base JUAN CALDERÓN Domingo, 24 marzo 2019, 20:04

Acabó satisfecho Luis Casimiro por la victoria que consiguió su equipo ante el Obradoiro en un choque en el que tuvo que remontar. Destacó el hecho de haber ganado con un sólo base, elogió a Milosavljevic y valoró el debut del canterano Lucas Muñoz en la élite.

Al entrenador del Unicaja no le sorprendió el desarrollo del choque y aventuró que esto es lo que espera ahora. «Un partido complicado, no esperaba otra cosa, como serán los diez siguientes que quedan. Ya no quedan partidos fáciles. Todo será complicado. Ellos defendieron bien, con cambios que generaban desajustes y eso nos hizo trabajar. Estuvimos bien en defensa, pero no estábamos en nuestros números ofensivos. Ya cuando ellos se iban, coincidió que empezamos a meter y se activó la defensa, o al revés. Salin y Carlos metieron y todo se juntó para recuperar la diferencia, controlar el rebote y desde ahí, ganar el partido», explicó.

El Unicaja acabó el encuentro con 22 pérdidas, algo que fue un lastre, aunque Casimiro realizó una aclaración. «Las pérdidas no son de balón, tres segundos, faltas de ataque... Nos pitaron faltas de ataque por el uso ilegal de las manos, pasos. Dicho así 22 pérdidas son muchas, pero hay que restar las que he comentado», dijo.

El técnico negó que su equipo esté afectado por la eliminación de la Eurocup todavía y realizó una defensa de sus jugadores.

«A mí la sensación que tengo es la de felicitar a los jugadores porque se han rehecho a todos los problemas. Hoy se rizó el rizo. Jugamos con un sólo base. El equipo ha superado los problemas. Eso es lo que le he transmitido a los jugadores. Nosotros ya estamos reseteados y el grupo lo ha demostrado. Estamos quintos empatados con el cuarto. El objetivo es trabajar a tope en los entrenamientos. Queda mucho en el sentido de importancia», aclaró.

Sobre la actuación de Milosavljevic como base, Casimiro defendió el trabajo del serbio. «Lo ha vuelto a hacer, igual que el equipo. No sé cuántas veces van ya. Ha reactivado al equipo en esa posición, aunque no estábamos defendiendo mal. No sé qué fue primero, si los triples de Salin o la reactivación defensiva. Es la suma de todo. Me alegro mucho por él», afirmó.

Cuestionado por la situación de los lesionados (Díaz, Fernández y Boatright), el técnico se mostró prudente, sin prisas. «No me planteo nada con los lesionados. Lo bueno es que el equipo está bien posicionado en la tabla y así iremos. La mentalidad es la de ir soportando los problemas. Boatright está lesionado. No he visto cómo estaba durante el partido».

Casimiro reconoció que le habría gustado darle más minutos a Lucas Muñoz, pero la complejidad del choque hizo que el base de 18 años sólo jugase 52 segundos. «Lucas, conforme iba el partido, le di el debut testimonial, pero me habría gustado que jugase antes, pero no quería cargarle de responsabilidad. Lucas nos ha ayudado mucho durante la semana. La idea era que jugase más si el partido iba de otra manera. Lo ha hecho con esfuerzo, calidad e intensidad. Se ha ganado la posibilidad de debutar», finalizó.

Por su parte, el entrenador del Obradoiro, Moncho Fernández, que fue descalificado por dos técnicas, compareció visiblemente enfadado, aunque no cargó contra los árbitros.

«Nunca comento el arbitraje y no voy a hacer una excepción. Nos ha faltado un poco de acierto. Lo tuvimos antes, pero en la segunda parte nos faltó. La protesta fue puntual. Hubo una acción de falta y en otra igual no la hubo. Tenía una técnica y me descalificaron», dijo.