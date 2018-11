Casimiro: «Cuando llegue el bajón, si llega, estaremos preparados» El Unicaja recibe hoy al Mornar Bar en una dinámica positiva y ya clasificado para el Top-16, pero el técnico no quiere dosificar al equipo ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:38

El Unicaja quiere prolongar hoy su tendencia positiva y sumar la quinta victoria consecutiva. Para ello tendrá que vencer esta noche (20.45 horas, por Teledeporte) al Mornar Bar, equipo montenegrino que apura sus opciones de pasar a la siguiente fase de la Eurocup. El conjunto malagueño ya tiene el billete para el Top-16 en el bolsillo y ahora busca seguir sumando para terminar líder del grupo.

Unicaja-Mornar Bar Eurocup Jornada 8 Cancha Palacio de los Deportes Hora 20.45, Teledeporte Árbitros Lamonica, Pastusiak y Balak

Luis Casimiro no se cansa de ponerle los pies en el suelo a su plantilla y al entorno. Repite que cada partido hay que competirlo con el «máximo nivel de esfuerzo» y que hay que olvidarse de la clasificación, porque lo importante es que el equipo mejore, con independencia del rival. Entre jugadores que lideran clasificaciones y récords del conjunto malagueño, el técnico manchego fue ayer contundente:«No hemos conseguido nada que merezca la pena, que sea importante».

Está satisfecho el técnico con el trabajo de su equipo y los resultados, pero es consciente de que esto es una carrera de fondo y quiere mantener a sus jugadores enchufados: «Ganar nos da confianza, la química cada vez es mejor y sirve para refrendar el trabajo realizado. Pero tenemos que olvidarnos pronto de esta situación. Nunca sabes cuándo se puede romper esa buena química, hay que cuidarla. ¿Cómo se cuida? Con el máximo esfuerzo en cada cosa que hagamos».

Cuestionado sobre si piensa en que llegue un descenso brusco en el rendimiento del equipo, algo que le suele pasar a casi todos los equipos durante la temporada, el entrenador aseguró que no piensa en ello: «Ni me paro a pensarlo, al contrario estoy feliz con el equipo, pero soy consciente de que esto se labra día a día. No se me pasa por la cabeza, pero cuando llegue ese bajón, si llega, estaremos preparados para afrontarlo».

El técnico cree que la línea a seguir tiene que ser el nivel mostrado en el partido de Andorra. «Fue el partido más sólido en cuanto a mentalidad competitiva. Tuvimos una gran mentalidad y esa personalidad quiero que sea igual dentro y fuera del Carpena. Pero trabajamos con personas y a veces la actuación no es siempre la misma», dijo. Sobre el rival de esta tarde, Luis Casimiro destacó que se trata de un equipo en plena reconstrucción, tras los fichajes de dos jugadores importantes, como Bobby Brown, veterano base de 34 años que deslumbró en Siena y que el año pasado compartió vestuario en El Pireo con Wiltjer y Roberts, y Landing Sane, pívot que jugó en el Andorra.

En el Unicaja, Jaime Fernández no se ha resentido de su lesión y jugará hoy, aunque también está convocado el joven Pablo Sánchez. También tiene molestias Shermadini, pero también está disponible.