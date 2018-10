Casimiro: «El parcial de 17-36 marca el devenir del partido» El entrenador del Unicaja se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en la segunda parte OPTA Manresa Domingo, 21 octubre 2018, 00:07

El técnico del Unicaja, Luis Casimiro, consideró que la victoria fue más reñida que lo que dicta el marcador final. «Fue un partido muy difícil. El Manresa está jugando muy bien y ha demostrado competir. Lo esperábamos así. No se ha salido del guion, y en el tercer cuarto estaba la clave. Es donde mejor hemos defendido y más inspirados hemos estado en ataque. El parcial de 17-36 marca lo que ha sido el devenir del partido. Hemos estado muy acertados en ataque y defensa».

Además, destacó el gran momento de Witljer al comienzo del tercer cuarto: «Es difícil defender cuando un jugador está inspirado y te hace puntos desde cualquier posición. Han hecho un buen trabajo, como viene siendo habitual en los equipos de Peñarroya, pero nuestro tercer cuarto ha sido definitivo para el partido».

Sobre la efusividad de Lessort, Casimiro comentó: «Es un chico joven. Se expresa así. Tiene que madurar en ese tipo de cosas y saber estar en esos momentos. No va contra nadie. No debería ser técnica. Tiene 23 años y tiene mucha capacidad de controlarse».

El entrenador del Unicaja reconoció también que trata de lograr que su equipo busque al jugador inspirado: «Cuando alguien está enchufado les digo a mis jugadores que hay que seguir buscándolo, que sigan haciéndolo bien y que sigan estando acertados».

Sobre el Manresa y su etapa allí haciendo al equipo campeón insistió en las alabanzas: «Siempre que puedo, agradezco la primera oportunidad que tuve en la ACB, y me la dio este club, que en aquel momento trabajaba muy bien. Ahora no lo conozco. Hasta tres entrevistas tuve para poder fichar. Me gustaría volver, ¿por qué no? No me cierro puertas nunca. Dije que siempre estaría en mi corazón y así es. Hoy doy las gracias al recibimiento del público. Se me tiene mucho cariño y lo agradezco muchísimo».

Con la victoria del Unicaja en su visita al Baxi Manresa, Luis Casimiro convirtió en el octavo técnico con más victorias en la era ACB (294 en su cuenta personal), superando así a dos históricos de la competición como son Lolo Sainz y Alfred Julbe.