Casimiro: «Pelearemos por ser cabezas de serie»

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, se mostró muy satisfecho por el trabajo de sus jugadores para ganar al Movistar Estudiantes (82-76) y sólo lamentó un par de errores al final para haber logrado una mayor renta.

«Era un partido con su dificultad porque el Estudiantes venía en racha porque había ganado al Murcia y al Real Madrid. Durante mucho tiempo hicimos un buen trabajo y al final, peleando, logramos una diferencia para llegar con soltura. Tuvimos errores para cerrar el partido, pero estoy satisfecho por lo que supone», dijo Casimiro.

El técnico manchego reconoció que hubo errores al final, pero dijo que su equipo no tiene problemas para cerrar los encuentros. «Hoy sí. El otro día fue acierto del Estrella Roja. El Estudiantes también lo hizo bien, el triple de Cook, el de Brizuela... Por ejemplo, el Fenerbahçe ganaba de 20 al Baskonia y al final se puso a dos. Hoy con dos pérdidas menos y una falta menos, habríamos cerrado el partido con más diferencia», explicó.

Cuestionado sobre la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa, Casimiro fue tajante y apuntó que su equipo se lo merece. «La pregunta se cae por su peso. Mi respuesta es que vamos a intentar ser cabeza de serie, porque llevamos casi toda la temporada en esa posición. Las pérdidas del primer tiempo fueron por querer correr demasiado y por arriesgar y, en el segundo tiempo, estuvimos mejor para abrir brecha. A falta de buenos tiros, pudimos mantener la diferencia. El partido se cierra con solvencia y con un buen trabajo durante muchos minutos. Estamos cuartos a falta de una jornada del corte, hemos estado ahí toda la temporada y pelearemos por ello», insistió.

Sobre el debut de Boatright, el entrenador del Unicaja se mostró satisfecho y confirmó que el base terminó el partido con algunos problemas. «Ha tenido un golpe, pero nos ha dado esa rapidez que tiene para desbordar. Estuvo activo en el rebote. Entre ese golpe y que quería seguir con el equipo que mejor conoce las cosas que jugamos... Lo iba a meter, pero justo se pusieron en zona, y con dos días aquí, no conoce el concepto de atacar la zona y por eso no lo metí», explicó.

Al técnico también se le pregunto por el bache de confianza por el que atraviesa Waczynski, el técnico fue rotundo a la hora de respaldar al jugador polaco. «Adam tiene que tirar con confianza, y así se lo dije. Aquí la exigencia es la de selecionar el mejor tiro posible, cuando eso se hace, a mí me da igual si entra o no entra. Si se ha hecho ese trabajo, debe hacerlo con confianza porque el trabajo está hecho, porque esos buenos tiros nos dan más rebotes ofensivos. No se puede obligar a nadie a meterlas todas. Mi obligación es que seleccionen bien los tiros, cuando eso se hace no hay problema. Ya he hablado con él y no hay problema. Si está 20 minutos en el campo es porque hace otras cosas bien... El baloncesto tiene otras cosas además de meter o no meter», finalizó.