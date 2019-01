Casimiro: «Las pérdidas del final nos condenaron» LOF El técnico del Unicaja aseguró que el equipo hizo un buen trabajo ante el Obradoiro Domingo, 20 enero 2019, 21:25

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, se mostró contrariado en la rueda de prensa que ofreció después de la derrota de su equipo en la pista del Monbus Obradoiro. Dijo el técnico que se hizo un buen choque, pero que los errores en el último cuarto fueron los que decidieron.

El técnico destacó las pérdidas como el factor diferencial. «El partido ha sido muy igualado durante la mayor parte del tiempo y al final lo deciden nuestras pérdidas de balón. En el primer tiempo tuvimos cinco y acabamos con catorce, de las que seis fueron en el último cuarto. Esto es lo que nos ha hecho perder el ritmo anotador que llevábamos. Teníamos un margen corto, pero controlábamos el marcador y esas pérdidas nos frenaron y nos hicieron perder el partido», explicó Casimiro.

A pesar de la derrota, el entrenador del Unicaja insistió en que su equipo hizo un buen encuentro en líneas generales. «Hicimos un buen trabajo, a excepción de esas pérdidas porque les permitieron lograr canastas muy fáciles al contragolpe e inmediatas al ser en primera línea. El trabajo fue lo suficientemente bueno como para ganar el partido de no haber sido por esas pérdidas, entonces eso nos ha condenado, porque en los demás apartados del juego estuvimos bien», dijo.

A Casimiro se le preguntó por las bajas de Alberto Díaz y Carlos Suárez y su están influyendo en el rendimiento de su equipo, aunque no le dio demasiada importancia, al tiempo que justificó el uso que hizo de los pívots ayer. «Es triste, pero no pensamos en Alberto. Sin él habíamos ganado lo tres últimos tres partidos entre Liga y Eurocup. Lo que no podemos pensar es en los lesionados. Lessort estuvo 24 minutos en la pista y 18 Shermadini. Lo que vienen jugando siempre», finalizó.