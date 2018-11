Casimiro: «No podemos estar satisfechos»

Directo y claro. Luis Casimiro se mostró contrariado por la actuación de su equipo ante el Breogán, a pesar de la victoria (78-72) y enumeró los errores que se cometieron ante el cuadro gallego.

«No hemos controlado el tiempo del partido, parecía que sí al final del tercer cuarto, pero nos ganaron en ritmo, lo marcaron ellos, y con menos posesiones de lo que nos gustaría. No tuvimos acierto por fuera ni dominamos el rebote. No tuvimos segundas opciones de tiro. Nunca estuvimos cómodos. Ellos atacan siempre a partir de los 18 segundos, si te cogen 14 rebotes más, no puedes correr, si no puedes meter de tres y no dominas el rebote... Cuando no puedes rebotear en ataque, pues también tienes problemas. No creo que el rebote sea un tema que se enquiste, pero estos detalles sí que me preocupan que no se hagan bien. Es algo que les he comentado a los jugadores en el vestuario. No podemos estar satisfechos, a pesar de la victoria porque no crecimos en las cosas que pudimos hacerlo. Pudimos hacer muchas cosas, y no tuvimos acierto», dijo el entrenador del Unicaja.

El manchego sí que celebró la serenidad de sus jugadores en los instantes finales, en los que el Breogán se acercó en el marcador. «En el tramo final del partido estuvimos tranquilos. Pero partiendo de que el respeto comienza pensando de que no vamos a ganar de 20. En ese sentido, les hemos respetado cuando se acercaron en el marcador, haciendo las cosas que tenemos que hacer y estando serios», destacó.

Cuestionado por el partido que hizo Jaime Fernández (35 de valoración), Casimiro le dio normalidad a la actuación del madrileño. «Él y Roberts que son los que más manejan el balón, son los que tienen más opciones. Ellos son los que mejor interpretan esas opciones. Pueden penetrar, hacer tiros cortos o pasar. Como no nos dejaban jugar interior, ellos que son los más habilidosos, son los que más opciones de hacer puntos en estas situaciones», resumió el técnico, que también vio positiva la actuación de Okouo, que jugó sus primeros minutos de la temporada.

Por su parte, el entrenador del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezcano, lamentó los bajos porcentajes de su equipo en los momentos decisivos.

«El partido se desarrolló por los cauces que teníamos previstos. Queríamos hacer un tipo de defensa para llegar con opciones al final. Fuimos creciendo y la pena fueron nuestros porcentajes de tiro. En cuanto a esfuerzo y ganas, no hay quejas, pero para ganar en Málaga, que es una de las pistas más complicadas de la Liga, tienes que hacerlo todo bien», dijo.