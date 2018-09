Casimiro: «No podemos valorar en qué punto está realmente el equipo» Casimiro y Suárez.</p><p>G. Pozo El entrenador del Unicaja reconoce que no puede valorar el nivel real de su conjunto tras esta atípica pretemporada, «pero hay ser optimistas» ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 24 septiembre 2018, 00:59

El partido de ayer de la Copa Andalucía puso punto y final a la pretemporada del Unicaja y ya sólo queda pensar en el partido ante el Valencia del viernes. Ha sido un periodo de preparación muy atípico, con una interrupción de diez días en la que el conjunto malagueño perdió a sus siete internacionales por las ventanas FIBA y una vuelta al trabajo con la plantilla completa a poco más de una semana para el inicio de la Liga Endesa. Por eso el entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, admite que no sabe en qué punto de madurez está realmente el equipo, ya que considera que los amistosos no son muy indicativos de lo que pasará a partir del viernes. «Las pretemporadas están bien para trabajar, para construir, pero a nivel de resultados sirven más bien poco, tanto si perdemos como si ganamos», aseguró.

No le cuesta reconocer al técnico manchego que el equipo no está en el punto que le gustaría en circunstancias normales: «Los partidos del Costa del Sol no sirven de mucho y en los del Circuito Movistar estábamos aturdidos a nivel físico... No se puede valorar dónde está realmente el equipo», dijo. «Nosotros no hemos sido los rivales necesarios para los equipos con los que nos hemos enfrentado y por ejemplo al Betis también la ha faltado gente para competir al mejor nivel. La competición nos pondrá en nuestro sitio, más en esta pretemporada que exactamente no sabemos dónde estamos, pero tenemos que ser optimistas», declaró.

Estilo de juego

Cuestionado sobre el estilo de juego que tratará de plasmar en la pista, el técnico habló de imprimir ritmo a los partidos, pero también de ser capaces de hacer otro tipo de baloncesto. «Vamos a intentar jugar con ritmo, eso depende de nosotros, pero también del rival. Muchas veces el rival no te deja correr, por lo que hay que tener varios registros. Si no podemos jugar con ritmo, habrá que intentar jugar bien posicionalmente. Vamos a intentar que vayan fluyendo las cosas y poder hacer diferentes tipos de baloncesto», explicó. Para exprimir al máximo a sus jugadores, serán habituales las rotaciones rápidas: «Hoy en día para llevar un alto ritmo los jugadores tienen que estar frescos. Jugar al máximo nivel, con el máximo esfuerzo, se mide en pocos minutos por lo que será habitual que las rotaciones, los cambios, tengan mucho dinamismo».

Respecto al partido de ayer, Casimiro opinó que su equipo mejoró en defensa y también en la selección de tiro. «Hemos mejorado en defensa, creo que hemos hecho cosas importantes y después en ataque hemos respetado muy bien los espacios y al final hemos encontrado tiros abiertos. Esa ha sido una gran evolución desde que empezamos hasta ahora, el tener paciencia con los tiros», afirmó. «Tenemos buenos tiradores y si somos capaces de jugar lo suficientemente bien para que lleguen tiros abiertos, los porcentajes serán altos. Y si no, tenemos que tener la segunda oportunidad del rebote ofensivo», explicó sobre el buen porcentaje en tiros de tres de ayer (56%).