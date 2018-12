Casimiro: «Ha sido el primer partido en que no hemos competido» Salvador Salas El técnico del Unicaja asumió el mal partido del equipo y quiso restar presión explicando que todos cometen errores MARINA RIVAS Domingo, 23 diciembre 2018, 22:20

Pocas palabras bastan ante un resultado tan contundente. Este domingo, el discurso del entrenador del Unicaja Luis Casimiro tras la derrota, sólo hubo espacio para la autocrítica. «Desde el primer momento el Baskonia ha estado muy bien en defensa, nos ha costado sacar puntos fáciles como solemos hacer y también en ataque han estado mejor, nosotros hemos ido detrás en todo momento. No han dado opciones de acercarnos», comenzó en su valoración del partido. Y continuó, en la misma línea: «Os engañaría si dijera que hemos estado al nivel y la energía que quisiera; Podíamos haber llegado en un momento super bueno a navidades, acariciando la primera posición, pero no ha podido ser», se lamenta, siendo sincero y aceptando que el equipo no mostró en la cancha su mejor faceta, a la que tenía acostumbrada a la grada del Martín Carpena hasta ahora.

Sin embargo, Casimiro restó algo de presión al equipo, poniendo en valor la temporada de la totalidad de su plantilla: «Es un grupo que hasta ahora nos ha dado muchas alegrías, nos estaba llevado a disputar la tercera plaza al Baskonia; tengo todo mi apoyo para los jugadores, para un día en que nos han pintado la cara. Hay que estar con ellos y apoyarles y después extraer conclusiones para que esto no vuelva a suceder», expuso en rueda de prensa. Y sentenció: «Este ha sido el primer partido en que no hemos competido«.

Un resultado que asegura no ha tenido nada que ver con la ausencia de Carlos Suárez por lesión. «Tenemos jugadores que pueden suplir esa situación, seguimos en la misma línea de no cambiar nada y que los jugadores se sientan importantes», comentó al respecto. E incluso comentó que pese a las diferentes estrategias que planteó durante el juego, no obtuvo el resultado deseado: «Desde el banquillo afrontábamos la frustración con autoexigencia, intentando llegar al clímax de competición que queremos llegar y que tanto nos ha costado hoy. Hoy por mucho que variásemos las situaciones estratégicas, no se ha notado mucho». Ante el resultado final, Casimiro optó por pensar en que el siguiente tendrán una nueva oportunidad: «Hoy no hemos estado al nivel que queríamos, veníamos haciendo una temporada muy buena, solo queda ser humilde, retomar la situación y volver a empezar el próximo partido».