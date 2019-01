Casimiro: «En el primer tiempo volvimos a ser nosotros mismos» Fernández intenta la canasta ante Simanic. / Salvador Salas El técnico destaca la mentalidad positiva y el buen baloncesto del comienzo como claves del triunfo JUAN CALDERÓN Miércoles, 9 enero 2019, 00:47

Estaba contento Luis Casimiro después de que su equipo ganase al Estrella Roja ayer, a pesar de los nervios del final. Destacó la mentalidad positiva y el buen baloncesto del comienzo como claves del triunfo.

«Ha sido un partido que encaramos con energía y eso nos ha hecho jugar con una buena defensa, ritmo y muchos balones interiores. Lástima en el segundo tiempo la dificultad que tuvimos en el rebote y los tiros abiertos que no metimos que nos habrían dado más solvencia al final», dijo.

Casimiro apostó de inicio por Lessort en el puesto de ala-pívot y lo justificó así. «Trabajamos la semana pasada y contra el Tenerife no nos fue del todo mal. Las sensaciones fueron peores por el resultado, pero luego lo analizamos y repetimos. Ellos tenían a un hombre como Simanic que es clave y que venía jugando muy bien. Salimos con Mathias de cuatro para atacar a Simanic. En el segundo tiempo ya no tuvimos tanta ventaja y optamos por jugadores con más tiro», explicó. El entrenador del Unicaja hizo otros cambios, pero destacó otra vez la mentalidad de sus jugadores. «Estamos variando cosas porque el momento lo requiere. Unas veces las cosas salen bien y otras no tanto. Hoy, a pesar de esto, la mentalidad fue clave. Hemos vuelto a ser nosotros mismos en el primer tiempo y con baloncesto alegre».

Respecto al fichaje de Ryan Boatright, el técnico dijo que es un jugador que les ayudará. «No hay cambio de roles y ocupará el puesto de Alberto para ayudar a Brian y a Jaime, al que también liberará en la dirección. No puedes coger la fotocopia de Alberto, porque tendríamos que mirar el corazón. Creo que puede dar lo mismo. Tiene buenas piernas, desborde, uno contra uno y experiencia».