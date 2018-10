Casimiro: «Hemos sabido ganar sin hacer las cosas bonitas, sufriendo» Lessort pelea con Ndour por un rebote. / Salvador Salas «Tremendo partido el que hemos ganado», afirma el entrenador del Unicaja ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 24 octubre 2018, 00:24

«Tremendo partido el que hemos ganado», dijo ayer Luis Casimiro nada más entrar en la sala de prensa del Palacio. Seguramente sea el encuentro en el que más satisfecho se ha mostrado el técnico manchego, siempre cauto. Pero tras vencer al Unics en la prórroga, el entrenador del Unicaja se mostró muy contento con la dureza mental de sus jugadores. «Ha sido un partido con muchas cosas, algunas a favor y otras no tanto, que hemos conseguido ganar gracias a una gran mentalidad que hemos tenido, incluso en la prórroga», aseguró.

«Está claro que este tipo de partidos entrañan mucha dificultad, hay que remar mucho y si consigues llegar a la orilla y además ganar, pues tiene mucho mérito. El equipo ha ganado sin hacer las cosas bonitas, sufriendo. Hemos hecho el trabajo necesario para saber ganar el partido y hemos demostrado que somos capaces de competir este tipo de partidos», declaró.

Casimiro explicó los malos porcentajes de dos de su equipo: «Hay que saber leer el partido, ellos han cambiado todas las faltas que podían hacer por no dejarnos tirar de dos, hemos hecho pocos tiros y no hemos estado acertados y ellos han sido muy duros ahí. Pero hemos hecho muy buen uso de los lanzamientos de tres. Si no dominas el rebote, no estás eficaz en el tiro de dos porque te llevan a la línea de tiros libres... es que es tremendo el partido que hemos ganado».

Cree Casimiro que el equipo sale muy reforzado del choque de ayer, sobre todo mentalmente: «Había que competir motivado contra un equipo que no había perdido, ganar de esta manera te da un estado de confianza, de saber que puedes ganar aunque sea sin hacer tu juego fácil. Ganar partidos duros como el de Manresa o el de hoy te da mucho refuerzo positivo».

El partido de Fernández

Cuestionado por el partido de Jaime Fernández, ayer de nuevo vital con 27 de valoración y un enorme protagonismo, Casimiro contestó con un irónico:«Jaime ha estado bien». No le sorprende al manchego su rendimiento: «Cuando me plantean desde el club ficharlo se hace con el pleno convencimiento de que va a ser importante. Está en un momento de juego buenísimo, pero no me sorprende».