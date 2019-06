Casimiro: «La temporada ha sido buena; hemos tenido un 60% de victorias» Suárez trata de hacerse con un rebote. / Agencia Lof «Hemos estado tan cerca y tan lejos de conseguir algún objetivo más», apuntó el técnico, que elogió a sus jugadores: «Se han vaciado» OPTA Miércoles, 5 junio 2019, 00:39

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, comenzó su comparecencia felicitando al rival «por haber ganado una serie muy competida y estar en semifinales» y aseguró que su equipo fue capaz de sobreponerse al primer cuarto «ganando dos más –en realidad fueron tres– y nunca dando el partido por perdido». «Era difícil volver y lo hemos conseguido. Hay que alabar el trabajo de los jugadores de seguir creyendo, la mentalidad que han tenido», dijo el manchego, que consideró cruciales «los triples de Labeyrie» que hicieron coger «la distancia al Valencia», aunque incidió en que su equipo «tuvo opciones hasta el último momento».

«Tengo que felicitar a los jugadores por el trabajo realizado. Se han vaciado. Hemos dejado todo a nivel físico, también todo a nivel táctico. Hemos tenido posibilidades de haber ganado la serie, de haberla pasado. Era muy complicado. El Valencia ha hecho también su trabajo y solamente queda felicitarle», añadió Casimiro, que no quiso entrar a valorar la actuación arbitral.

Cuando se le pidió que pusiera nota a la temporada realizada por su equipo, hizo este balance: «Lo vengo diciendo desde las entrevistas previas, se lo he comentado también a los jugadores y os lo digo a vosotros. Con todas las dificultades que hemos tenido en el equipo, con tantas lesiones importantes durante tantos meses, en ningún momento nos hemos descompuesto. Hemos tenido un 60 % de victorias en todas las competiciones. Y hemos estado tan cerca y tan lejos de conseguir algún objetivo más, como se quiera ver. Hemos estado a unos segundos de pasar 'el knock out', hemos estado a un partido de pasar aquí. Si lo hubiéramos conseguido sería una temporada muy buena. Al no hacerlo, catalogaría la temporada como buena. El objetivo ha estado tan lejos o tan cerca como cada uno lo quiera mirar, como cada uno según sea optimista o pesimista quiera valorarlo. Solamente no dimos la cara aquí en Valencia cuando salimos humillados, y con muchas dificultades no competimos en la Copa del Rey todo lo bien que nos hubiese gustado. Es para decir que es una buena temporada y así nos lo ha reconocido el baloncesto español y así me lo ha hecho saber, y es algo que agradezco».

«Por momentos hemos jugado un muy buen baloncesto y hemos salido adelante con nuestros problemas. Nos hemos sabido reinventar», añadió el entrenador del equipo malagueño. Yluego se refirió a que no hubiera opción de llegar a la Euroliga: «Está así el sistema de competición. Ojalá tuviéramos un sistema que beneficiase al ganador, como el fútbol. Acceder a la Euroliga está muy bien, durante una década se nos achacaba que habíamos bajado el listón por el auge del Valencia. En ningún momento hicimos esto. Hemos seguido creyendo que podemos hacer las cosas bien y competir por nuestro club y nuestra gente. El premio final de la Euroliga no nos llega, pero puedes ser campeón de Liga siendo quinto. En el deporte, cada partido es una oportunidad para poder ganar», apuntó.