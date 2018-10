Casimiro: «El Unicaja del tercer cuarto es el que espero» Casimiro, durante el encuentro. / Agencia Lof «En el primer tiempo se nos han ido, pero en el tercer cuarto lo hemos hecho muy bien», afirma el técnico OPTA Domingo, 7 octubre 2018, 23:58

Luis Casimiro se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en una cancha tan complicada como la del Real Madrid. «En el primer tiempo se nos han ido, pero en el tercer cuarto lo hemos hecho muy bien desde la defensa y dominando el rebote. Hemos encontrado buenos tiros y volvimos al partido. Hemos llegado con opciones hasta el último minuto, pero con el acierto del Real Madrid y nuestro desacierto, se nos ha ido el partido», comentó. «Estoy contento con el equipo. Hemos jugado bien por muchos momentos. Hemos tenido más tiros que ellos. Uno de los elementos destacados es la diferencia de los tiros libres. Ellos han conseguido 22 y nosotros 10. Ellos tiraron 30 y nosotros 12. Ahí ha estado la diferencia en el marcador», destacó.

«El Unicaja del tercer cuarto es el que espero ver toda la temporada. Sería muy bueno. No estamos con la regularidad del ritmo que queremos, pero todos los equipos estamos así, exceptuando el Real Madrid, que llevan mucho tiempo juntos, mucho camino andado y con títulos conseguidos», explicó. El entrenador del Unicaja destacó la dificultad que tuvo su equipo para parar a Tavares: «Tener una buena defensa en el tercer cuarto ha sido clave. No hemos sido capaces de frenar a Tavares y hemos hecho muchas faltas. Nos ha faltado no parar su producción y han encontrado puntos. En ese momento, fruto de una buena defensa del Madrid, no nos han dejado lanzar tiros y hemos llegado con opciones de ganar igualmente, pero su acierto les ha dado la victoria en el final».