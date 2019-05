Cuando Chewbacca jugó al baloncesto en el Caja de Ronda El jugador de baloncesto Mark McNamara se enfundó el traje del personaje de Star Wars como doble de Peter Mayhew ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 3 mayo 2019, 18:03

Chewbacca, el popular personaje de la saga 'Star Wars' salta este 3 de mayo a los titulares por la muerte de Peter Mayhew, el actor que los interpretaba en 'La guerra de las galaxias'. Entre las múltiples anécdotas sobre el personaje que se comentan entre los fans, hay una que vincula al 'wookiee' con Málaga, No es precisamente sobre Peter Mayhew sobre quien va esta leyenda urbana, pero sí de Chewbacca y el Unicaja de baloncesto, más concretamente con el entonces denominado Caja de Ronda.

En la temporada 86-87, con el Caja de Ronda en 1ª División B, llegó a Málaga un fichaje de altura, todo un campeón de la NBA con los Philadelphia 76´rs: Mark McNamara. El equipo malagueño tenía el reto de volver a la ACB en el año que se ampliaba a dos el cupo de extranjeros de esta categoría (John Deveraux hizo pareja con McNamara).

Lo que no sabían los dirigentes del club malagueño cuando lo ficharon (José María Martín Urbano era el director deportivo entonces y el entrenador el ahora agente Arturo Ortega) es que McNamara tenía una historia detrás relacionada con 'El Imperio Contraataca', la segunda película de la saga (ahora, con precuelas y tal sería el episodio cinco) estrenada en 1980. Y es que ese pívot californiano de 2,10 participó en el rodaje del filme enfundado en el disfraz de Chewbacca, el carismático 'wookiee' de pocas (o casi ninguna) palabras pero muchas dotes para pilotar naves espaciales.

Porque McNamara fue Chewbacca, eso es verdad, pero no llegó a aparecer en la película. Él mismo lo llegó a admitir después en algunas entrevistas. Por eso nunca llegó a aparecer en los créditos finales. Al parecer, era doble de Peter Mayhew , el desaparecido actor británico que supera los 2,20 de altura y que siempre encarnó a Chewbacca. De hecho, a sus 70 años aparece también en la última película estrenada este mes de diciembre.

¿Jugó Chewbacca en el Caja de Ronda?

Mayhew enfermó durante el rodaje de la película de los años 80 y McNamara ocupó su lugar. No era tan alto, pero daba la talla para el traje. Tampoco era un gran actor, pero debajo del disfraz poco importaría. O eso pensaron al menos, ya que finalmente el director eliminó las escenas en las que aparecía McNamara y las volvió a rodar con Mayhew, el actor original, una vez recuperado. Pero ahí quedó la experiencia del exjugador de baloncesto.

De hecho, una búsqueda en el portal especializado de cine IMDb con el nombre de McNamara arroja un curioso resultado. El jugador sí llegó a aparecer en 'La Batalla del Planeta de los Ewoks', en 1985, una película para televisión que se rodó tras el éxito de Star Wars. Esto también lo llegó a confirmar años después el propio jugador.

La historia de McNamara en el Unicaja, entonces Caja de Ronda, no fue mucho más allá. Era un buen jugador, pero en el trato personal nunca llegó a estar cómodo en Málaga (por ejemplo, no se fiaba de los servicios médicos del club) y a mitad de la temporada, en marzo de 1987, regresó a Estados Unidos sin informar al club. Mandó una carta al Diario SUR en la que decía que se marchaba por «desatenciones del club, malentendidos, mentiras y mala salud«. Aunque muy mal no estaría cuando ese mismo año volvió a los Sixers de la NBA (años más tarde regresó a España para jugar en el Murcia y en el Real Madrid).