El colegio Los Olivos acoge el campus de baloncesto Asis Sport @Asissportspain Se celebra hasta el 3 de julio con Anicet Lavodrama y el serbio Predrag Krneta como técnicos SUR Miércoles, 26 junio 2019, 12:36

El colegio de Los Olivos acoge estos días el campus de baloncesto Asis Sport, hasta el próximo 3 de julio. Serán diez días de trabajo de fundamentos y tecnificación con dos expertos de gran trayectoria en el deporte de la canasta, como el serbio Predrag Krneta y Anicet Lavodrama, histórico pívot de la ACB que reside en Málaga.

Durante las jornadas, destinadas a jugadores de 13 a 22 años, se trabajarán fundamentos específicos del tiro, manejo de balón, y las técnicas de juego exterior e interior. Predrag Krneta es un experto entrenador en tecnificación y desarrollo de jugadores con experiencia de jugador y entrenador con Zeljeznicar Sarajevo; Crystal Palace; Klosterneuburg; England Basketball Coach of the Year; London Greenhouse Pioneers, 6th Form Norwood School y Dejan Bodiroga And1 Rising Stars Camp, Trebinje. Lavodrama es exjugador de la ACB, olímpico, NCAA Mención Honorable All America y exscout internacional de los Cavaliers de la NBA.