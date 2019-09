El compromiso de Melvin Ejim Ejim, con el dorsal 3, en una jugada ante Australia / FIBA.com El nuevo jugador del Unicaja debutó en el Mundial de China con Canadá mientras su esposa daba a luz en su país a su segundo hijo ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 1 septiembre 2019, 12:46

El Unicaja buscó con el fichaje de Melvin Ejim la incorporación de un hombre de equipo, que quizás no sea resolutivo ni tenga un perfil de estrella, pero que sí puede ser fundamental con su trabajo a favor del colectivo. El canadiense ejercía un rol similar en el Unics Kazan y también se le puede ver ejerciendo ese trabajo de secundario con Canadá en el Mundial de China que empezó este fin de semana.

Ejim debutó este domingo con la selección que dirige desde el banquillo Nick Nurse, flamante campeón de la NBA, y lo hizo con derrota ante Australia, uno de los combinados más potentes del Mundial (92-108).

Ejim dejó buenas sensaciones en pista, pese a no estar acertado en el tiro. Aportó 9 puntos y 7 rebotes para 11 de valoración en casi 29 minutos en pista. Fue el que más jugó en su selección solo por detrás de Kevin Pangos. Pero lo más llamativo del debut de Ejim ocurrió lejos de la cancha y de China. En Canadá, su mujer dio a luz al segundo hijo de la pareja mientras que Ejim está enrolado con su selección. Un detalla que habla del sacrificio y el compromiso que el alero de origen nigeriano tiene con su equipo nacional. Pese a que sabía que el alumbramiento de su segundo hijo podía coincidir con su estancia en China, Ejim decidió no renunciar a jugar con Canadá y ayudar a sus compañeros. Algo importante para su seleccción, sobre todo teniendo en cuenta que casi todos los jugadores NBA dijeron no a jugar con Canadá. Si el primer hijo de Ejim vivió sus primeros años en la fría ciudad rusa de Kazán, el segundo dará sus primeros pasos en plena Costa del Sol.

En cuanto a lo deportivo, Ejim mostró ante Australia gran parte de los recursos que tendrá que explotar en el Unicaja. Fue el alero titular de Canadá, con Wiltjer de '4', y mostró su enorme predisposición para ir al rebote y sus buenas capacidades defensivas. Se emparejó muchos minutos con Joe Ingles, uno de los jugadores más peligrosos de Australia e incluso se le vio defendiendo a jugadores más pequeños. Aunque no es uno de los baluartes ofensivos de Canadá, no renunció a mirar al aro y en el primer cuarto ya había anotado 5 puntos.

Desde lejos no estuvo acertado, ya que solo anotó 1 de los 7 triples que intentó (el único que anotó fue en carrera, llegando como hombre atrasado al ataque de Canadá). Mostró su potente físico en un partido duro y también dejó algún detalle de jugador experimentado, como una falta que le señalaron a Ingles en ataque porque Ejim se dejó caer al suelo al mínimo contacto, rozando el 'flopping'. En general, muy buenas sensaciones de Ejim en un partido muy complicado. El próximo martes Canadá se mide a Lituania en un partido clave para que la selección de Ejim siga adelante en el Mundial. Cuanto antes quede eliminada la selección canadiense, antes viajará a Málaga el nuevo fichaje del Unicaja.