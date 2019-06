Contactos con el agente de Salin para su renovación Salin lleva en el Unicaja dos temporadas y confía en renovar. / LOF El escolta finlandés se mostró optimista tras reunirse con Carlos Jiménez en Los Guindos JUAN CALDERÓN Viernes, 7 junio 2019, 00:03

Sasu Salin confía en seguir en el Unicaja la próxima temporada. El jugador finlandés se mostró ayer optimista al respecto tras reunirse con Carlos Jiménez en las oficinas de Los Guindos. El club malagueño ha contactado con el agente del jugador con la idea de alcanzar un acuerdo para seguir de la mano, aunque la negociación todavía no se ha concretado, según se explicó a SUR. «Algo hay, pero nada en el papel todavía. Hablaron con mi agente, pero después de eso...«.

No es el primer contacto entre el Unicaja y el representante del escolta, que ya abordaron el asunto hace unas semanas. Salin, mientras tanto, aguarda el desenlace de los acontecimientos en Málaga. El jugador se quedará en la ciudad hasta conocer su futuro, en parte porque su novia trabaja en una inmobiliaria de la Costa del Sol. «Hablé con Carlos sobre este año, sobre todas las competiciones. Estoy contento por cómo jugué, la pena es que no pude disputar el 'play-off'. Estaba jugando bien en la recta final de la temporada y fue una pena lesionarse. Todavía no sé lo que pasará. Estoy feliz aquí y si me ofrecen un contrato, renovaré. Necesitamos hablar. Es un poco de trabajo de mi agente y del club«, dijo el finlandés.

A favor de la continuidad de Salin está que es un jugador relativamente barato, buen tirador y defensor, que es comunitario y que se sabe lo que puede ofrecer en las dos partes del campo. Según las palabras del internacional finlandés, es evidente de que hay opciones de que continúe, pero el club quiere explorar todas las opciones y se han emplazado a nuevos contactos en los próximos días.