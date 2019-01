La Copa del Rey no espera a nadie Jaime Fernández volverá a jugar de '1' tras la lesión de Díaz. / LOF Pese a las bajas, el Unicaja tiene que ratificar hoy su clasificación para el torneo de febrero con un triunfo ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 6 enero 2019, 00:41

No le parece venir nada bien al Unicaja en esta jornada 15 de la Liga Endesa que se celebra hoy, día de Reyes, con varios partidos en horario matinal, algo difícil de comprender. Las televisiones mandan y convenía llenar más horas de programación con el baloncesto, aunque sea en contra de los intereses de los aficionados y de los propios clubes, que son los primeros interesados en ver las gradas llenas. Eso será difícil que ocurra hoy en el Palacio de los Deportes, pese a que hay un atractivo Unicaja-Iberostar Tenerife (12.30 horas, por el canal #Vamos de Movistar+), dos equipos en la zona alta de la clasificación que buscan ratificar su clasificación para la Copa del Rey que se celebrará en febrero en Madrid.

Tampoco es buen momento en lo deportivo para el conjunto malagueño, que afrontará el primer partido con su plantilla bajo mínimos, después de que Alberto Díaz se uniera a Carlos Suárez en la lista de lesionados. Mientras que llega o no un posible fichaje, Luis Casimiro sólo podrá contar con diez profesionales, más la ayuda en minutos aislados de los canteranos Pablo Sánchez o Morgan Stilma. Ese equipo será el que tratará de volver a la línea ascendente del principio de temporada, después de las derrotas ante Baskonia y Valencia y de una victoria ante el Delteco GBC que tampoco convenció. Pero la competición y la clasificación para la Copa del Rey no esperan a nadie y el Unicaja tiene que olvidarse cuanto antes de las bajas y de los anteriores partidos y mostrar hoy su mejor versión para conseguir un triunfo que sería muy importante. No sólo serviría para confirmar de manera matemática su clasificación para el torneo copero, sino también para consolidar su posición de cabeza de serie. El conjunto malagueño es ahora mismo cuarto, pero por detrás acecha al Valencia con una victoria menos (esta mañana se miden al Joventut en Badalona).

Será interesante ver cómo reacciona hoy el conjunto local, con Jaime Fernández de nuevo en el puesto de base y Salin con más protagonismo en el '2', además de Díez en la posición de ala-pívot, como ha estado haciendo en los últimos partidos con acierto. Tiene que mejorar en defensa el Unicaja, como apuntaba esta semana Salin. Beirán es el jugador más peligroso del equipo que entrena Txus Vidorreta, junto a Tim Abromaitis y Colton Iverson, además de Sebas Saiz conformando un juego interior dinámico y de calidad. Hoy tiene que llegar, sí o sí, la primera victoria del año.