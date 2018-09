Cotas altas para el nuevo Unicaja

Okouo:«Me quedé porque hubo un cambio de entrenador»

Uno de los nombres de esta pretemporada ha sido Viny Okouo, pero en este caso porque su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado, como dijo el propio Luis Casimiro. «Yo soy el primero que sé que podría haberlo hecho mejor. Lo he intentado, pero no han salido bien las cosas», admite el congoleño, que no aprovechó la marcha de los internacionales para tener más protagonismo. El pívot tuvo opciones de salir cedido este verano, pero finalmente optó por quedarse cuando supo que llegaba un nuevo entrenador al Unicaja: «Mi idea inicial era salir de Málaga para tener más minutos en otro equipo. Al haber un cambio de entrenador pensé que lo mejor era quedarme», asegura el pívot, que termina contrato esta campaña. «Creo que trabajar con un nuevo técnico va a ser bueno para mí. He hablado varias veces con Casimiro, tengo buena relación con él y quiero demostrarle que puedo hacer mejor las cosas mucho mejor», asegura el canterano.