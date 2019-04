La cuarta plaza y algo más, en juego ante el Valencia Tobey, Salin y Thomas tratan de hacerse con un rebote. / ACB FOTOS El Unicaja visita al flamante campeón de la Eurocup, que celebrará el título antes del comienzo del partido, con la necesitad de mejorar su imagen y demostrar que puede ser competitivo JUAN CALDERÓN Miércoles, 24 abril 2019, 00:34

El Valencia celebrará hoy con su afición el cuarto título de la Eurocup logrado la semana pasada. Lo hará con el Unicaja como testigo justo antes de un partido en el que el equipo cajista está obligado a ganar para recuperar la cuarta plaza, pero no sólo a eso, sino a mostrar una imagen bien distinta a la que ofreció el domingo ante el Breogán. Está en juego la cuarta plaza de la Liga Endesa, que da ventaja de campo en la primera eliminatoria del 'play-off' (20.30 horas, #Vamos de Movistar).

Aunque todavía quede mucho para eso, un triunfo hoy del Valencia lo alejaría ya en exceso del Unicaja. Serían dos victorias con seis jornadas por jugarse. Puede ser definitivo, aunque el calendario de los dos equipos es muy distinto de aquí al final. Mientras el Valencia se enfrentará a los tres primeros clasificados, el Unicaja se medirá a equipos de la parte baja. Parece una ventaja para el cuadro malagueño siempre y cuando muestre un nivel acorde a su presupuesto, al potencial de su plantilla y el juego que exhibió ante el Breogán y que le costó la derrota. Casimiro tendrá que volver a tirar de Dani Díez para cubrir la baja de Suárez, lesionado. El madrileño se las verá con un Will Thomas a gran nivel y que en los últimos le ha hecho un destrozo al cuadro malagueño.

Ayer el técnico ironizó sobre las soluciones alternativas para frenar a Thomas, aunque será complicado. «Se suma Morgan al trabajo, para una posición en la que está Carlos. Puede tener una posibilidad. Se me lesiona Carlos y tiro de un cuatro. No me planteo jugar con Lessort de cuatro... Si lo leen en Valencia diré que Kyle Wiltjer jugará de cinco, a ver si se lo creen. No voy a dar detalles. Es una de las posibilidades que hay«, explicó Casimiro. El técnico volvió a descartar que Boatright vaya a volver al equipo, precisamente porque con la baja de Suárez necesita un interior en lugar de un exterior.