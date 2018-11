Dani Díez: «El entrenador me dijo que estuviera tranquilo» El alero del Unicaja tuvo una buena actuación en Turín y espera ganar más minutos en los próximos partidos ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 2 noviembre 2018, 14:07

No está siendo un buen inicio de temporada para Dani Díez, con pocos minutos de juego en este Unicaja que ha empezado de manera brillante el curso baloncestístico. El alero madrileño es el jugador número 11 en cuanto a minutos en pista y todo el mundo espera que aporte mucho más en un año que va a ser duro, ya que la plantilla del cuadro malagueño no está sobrada de efectivos. Pese a que Díez puede estar cuestionado por un sector de la afición, hasta ahora sólo ha recibido apoyos, en público y en privado, por parte de su entrenador. «Va a llegar seguro», decía sobre él. Luis Casimiro defiende que él ha sufrido mucho a Díez como rival y que espera sacarle mucho provecho. El jugador hoy, en la previa del partido de este sábado ante el Burgos (20.30 horas), admitió que ha conversado con Casimiro sobre su papel en el equipo: «Ya me dijo el entrenador que estuviera tranquilo, que estaba trabajando bien en los entrenamientos para que las cosas salgan, pero a veces no salen. Esto funciona así, solo queda trabajar más para que cuando tenga la oportunidad de jugar, pueda ayudar al equipo a ganar y hacer las cosas que sé hacer».

El alero del Unicaja hace un balance positivo de la situación del equipo, aún siendo conscientes de que hay cosas por mejorar: «Estamos viviendo un buen momento como equipo. Estamos ganando muchos partidos aunque es verdad que ha dicho el entrenador que tenemos que cuidar mucho más esta buena racha, sobre todo mejorando en defensa porque en ataque se nos ve con mucha soltura y metiendo muchos tiros. De hecho, somos de los mejores equipos en ataque en Europa pero tenemos que ser más sólidos y consistentes en defensa y en eso estamos trabajando».

En el partido de Eurocup en Turín, Díez hizo su mejor partido de lo que va de temporada y aprovechó al máximo los minutos que estuvo en pista. Anotó 14 puntos en 14 minutos y aportó en defensa, por lo que afrontará los próximos partidos con más confianza.

Dani Díez conoce la dificultad del Coliseum de Burgos y señala algunas de las claves para conseguir la victoria: «Nos toca ahora un partido complicado en Burgos donde el San Pablo ha conseguido sus dos victorias como local, una de ellas ante Baskonia, uno de los mejores rivales de Europa, así que tendremos que hacer las cosas muy bien para poder ganar. La de Burgos es una de las canchas donde más gente va a animar a su equipo en la Liga Endesa. Me acuerdo que el año pasado nos costó mucho ganar, con un partido muy igualado hasta el final. Es una cancha de las más difíciles de la ACB. Tenemos que hacer las cosas bien desde el primer minuto, ser sólidos en el rebote defensivo, correr, jugar alegres como estamos haciendo en ataque y defender mejor».

