Demasiada competencia por Brizuela Darío Brizuela habla con un árbitro en un partido con el Estudiantes. / ACB FOTOS El Unicaja presentó una oferta por el escolta, que tiene mejores propuestas JUAN CALDERÓN Miércoles, 10 abril 2019, 00:41

El Unicaja tendrá que buscar otras alternativas en el mercado salvo sorpresa de última hora. El club malagueño se ha encontrado con demasiada competencia por Darío Brizuela (San Sebastián, 1994), uno de los jugadores del momento en el baloncesto español. Los responsables del club presentaron una propuesta al escolta vasco del Movistar Estudiantes, según se explicó a SUR, pero el jugador tiene mejores ofertas para la próxima campaña y la opción malagueña no es la mejor a día de hoy.

El cuerpo técnico del club cajista, que veía con muy buenos ojos la incorporación del jugador y dio su visto bueno al movimiento, está al tanto ya de que esta alternativa es muy difícil que se concrete, según se explicó, por lo que ya se trabaja en otros escenarios.

El Unicaja contactó con el jugador antes de la Copa del Rey, con la idea de incorporarlo y reforzar así su batería de efectivos nacionales, como ya se informó en su día. En la cita copera trascendió el interés también del Valencia y algunos medios ya hablaron de un acuerdo con el conjunto valenciano, aunque según se indicó a SUR todavía no había nada cerrado, porque hay más equipos que se han sumado a la puja.

La propuesta del Unicaja era buena, pero sin llegar a la que han planteado otros clubes, por lo que ahora mismo está en desventaja. Como mucho, el club malagueño podría igualar, pero no más allá, lo que no le garantiza nada. Así están las cosas a día de hoy, aunque la situación no es definitiva y puede haber cambios según evolucionen las negociaciones con los clubes implicados.

Brizuela es uno de los jugadores nacionales del momento y, como ha sucedido con Jaime Fernández en Málaga, ha explotado esta temporada en el Estudiantes, que ahora pelea por evitar el descenso a la LEB. El vasco es el segundo máximo anotador en la Liga Endesa (15,5 puntos) y el décimo más valorado. Con 24 años, el Unicaja pretendía hacerse con un jugador con un gran margen de progresión y que como en el caso de Fernández se espera que mantenga esta tendencia en un club de más nivel. Ambos son jugadores muy parecidos, aunque el cajista tiene mejor tiro de tres y visión de juego que su excompañero en el Estudiantes. Ante la idea de que pudiesen solaparse, desde el Unicaja se apuntó una respuesta curiosa «Siempre está bien juntar a dos buenos jugadores».

Lo que evidencia el movimiento del club malagueño es la idea de hacer cambios en la línea exterior del equipo cara a la próxima temporada. Hay jugadores como Salin y Milosavljevic y Roberts que acaban contrato, aunque en el caso del segundo ya se apuntó que se intentará renovarlo, y está por ver qué decisión se toma con los otros dos. Díaz, Díez y Waczynski tienen un año más de vinculación.