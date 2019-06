«Ya hemos demostrado que podemos ganar en Valencia» Los jugadores, antes de viajar a Valencia / UnicajaCB Los jugadores del Unicaja se muestran positivos y confiados en su trabajo ante el partido decisivo de esta noche (21.00 h.) ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 4 junio 2019, 12:11

No hay pesimismo, tampoco lamentaciones. La plantilla del Unicaja solo piensa en el partido del viernes en Valencia como referencia para la batala definitiva que se librará hoy en la Fuente de San Luis (21.00 horas, por #Vamos de Movistar+). Pese a que el conjunto local es favorito, por clasificación y por tener el factor cancha a favor, los jugadores del cuadro malagueño están convencidos de que pueden volver a ganar allí y pasar así a las semifinales de la Liga Endesa. «Volvemos a La Fonteta, un sitio que conocemos, muy caliente, con una afición que les da un plus, como la nuestra. Pero hemos demostrado que podemos ganar en canchas contrarias y vamos con ganas de clasificanos para las semifinales», asegura Dani Díez. «Hay temas tácticos que tenemos que ir cambiando, es una serie no muy larga y vamos a cambiar algunos aspectos para intentar sorprender al rival. Vamos a dar el 100% para intentar ganar, ya hemos demostrado que podemos ganar en La Fonteta», comenta.

Su compañero Adam Waczynski destaca que el partido va a estar muy igualado. «Los partidos se han ganado por pequeños detalles, por pocos puntos, vamos motivados a Valencia, sabemos que podemos anar allí y vamos a tope», aseguró. El polaco cree que el Valencia no está en su mejor punto de forma. « Estamos en mejor forma que antes, ellos un poco peor después de ganar la Eurocup, que estaban muy arriba, ahora estamos muy igualados. El último partido será difícil, pero no imposible», declaró.

El Unicaja ya se ha entrenado esta mañana en la Fuente de San Luis, en la habitual sesión de tiro previa a los partidos. La única baja del cuadro malagueño es la ya conocida de Salin, al igual que Matt Thomas no jugará en el conjunto local.