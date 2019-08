Deon Thompson: «Mi objetivo siempre es ganar» Deon Thompson, este martes en el Carpena / Germán Pozo El nuevo jugador del Unicaja se mostró ilusionado con la celebración este año en Málaga de la Copa del Rey y habló de «intentar volver a la Euroliga» ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 13 agosto 2019, 12:50

Ya esta mañana se podía ver a Deon Thompson realizando sus primeros entrenamientos en solitario en el Palacio de los Deportes. Con la ayuda de Germán Gabriel, técnico ayudante del primer equipo, el pívot realizó una sesión de tiro y algunos movimientos de espaldas al aro. No quiere tardar en adaptarse al Unicaja el jugador norteamericano, que se perderá parte de la pretemporada para disputar el Mundial de China junto a su nueva selección, Costa de Marfil. Un torneo que le va a permitir, en el momento que dispute un partido oficial con la selección, obtener un valioso pasaporte cotonú y por lo tanto no ocupar plaza de extracomunitario en la Liga Endesa.

Thompson, de 2,04 y 30 años, fue presentado este martes como nuevo jugador del Unicaja para las dos próximas temporadas. «Estoy feliz de estar aquí. Sabía que el club se había interesado por mí en otras ocasiones, por eso ahora agradezco esta oportunidad de estar en Málaga y de jugar aquí además por dos temporadas», comentó el jugador. En los últimos diez años, desde que llegó a Europa, Thompson ha pasado por una docena de equipos y en el único en el que tuvo más de un año de continuidad fue en el San Pablo Burgos, en el que estuvo temporada y media hasta que el Zalgiris le fichó a mitad de temporada.

Thompson aseguró que el Unicaja es un equipo con gran historia, que ha peleado por títulos. Recordó la reciente final de la Eurocup ante el Valencia: «Ví ese partido por televisión y fue increíble», aseguró. Ha hablado con varios exjugadores del Unicaja para informarse sobre el club, entre ellos Jeff Brooks o Brian Roberts y está convencido de llegar a uina «gran organización».

Cuestionado por sus retos personales en Málaga, el pívot fue contundente: «Por supuesto ganar. Especialmente este año, que jugamos la Copa del Rey aquí en Málaga. También creo que vamos a ser muy competitivos en la Eurocup. Cuando esté todo el equipo junto competiremos al máximo nivel para tratar de volver a la Euroliga». Argumentos ambiciosos para un jugador que ha ganado títulos en Eslovenia o Alemania.

Thompson admitió que quizás en el Unicaja tendrá que adaptarse a un rol diferente al que tenía en el San Pablo Burgos, en el que era el gran referente de la plantilla: «En cada equipo tienes un rol diferente, porque cada entrenador es distinto. He trabajado con muchos entrenadores y haré lo que me pidan. Estoy preparado para ello». También dijo que le es indiferente jugar de '4' o de '5': «En el baloncesto actual es prácticamente lo mismo, sobre todo en ataque, no en defensa. Me siento cómodo jugando al baloncesto, da igual la posición». El norteamericano aseguró que fue especial jugar en el Martín Carpena el pasado viernes con Costa de Marfil ante España y que el público malagueño «siempre da una motivación especial».

El director deportivo del Unicaja, Manolo Rubia, aseguró que el Unicaja ficha con Thompson a un jugar de largo recorrido en Europa al que había intentado fichar en otras ocasiones. «Es polivalente, un 'cinco' pequeño que puede jugar de pívot y de ala-pívot. Tiene muy buenos movimientos en la zona y es un jugador que conoce el baloncesto, que sabe cuándo pasar y a quién, cuándo tirar...»