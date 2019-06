DETERMINACIÓN, PRESTIGIO E ILUSIÓN

Posiblemente ni tan siquiera el barómetro del CIS de Tezanos se habría atrevido a pronosticar una victoria del Unicaja en este primer partido de la serie del 'play-off' de cuartos de final por el título de la Liga Endesa que deja ya atrás el varapalo sufrido en la Fonteta en su anterior visita. La contundente derrota del Baskonia en Vitoria a manos del Zaragoza solo fue el preludio de lo que estaba por venir, una ronda corta al mejor de tres partidos que puede hacer pagar caro los errores de los favoritos ante el poco margen de reacción que ofrece.

El Unicaja, tras un comienzo ilusionante, ha venido desarrollando una temporada irregular y algo insulsa, con poco éxito en la grandes citas, Eurocup y Copa del Rey, pero el viernes dejó claro que esto no ha terminado y que aún no ha dicho su última palabra. Una vez más queda patente que el deporte, cada partido, ofrece siempre nuevas oportunidades y que un buen final puede convertir lo que parecía una temporada sin pena ni gloria en otra cosa, esperemos que en mucho más. Esta victoria ha devuelto al Martín Carpena el protagonismo y la ilusión de una afición que sabe como ninguna otra aprovechar, disfrutar y vivir las grandes ocasiones que, como la de hoy, se le presentan. La de lograr traer a nuestra ciudad una apasionante semifinal contra, con casi toda probabilidad, el gran Real Madrid de la época, lo que supondría vivir en Málaga una vez más el gran espectáculo del baloncesto y de la competición al más alto nivel posible en Europa, aunque lamentablemente no traiga consigo el premio de participar en la próxima edición de la Euroliga que nos ha robado precisamente el club valenciano.

Si algo nos deslumbró de este Unicaja en Valencia sin duda ha sido su determinación, construyendo el triunfo desde la buena mentalidad de todos sus hombres; desde la sobriedad defensiva, que fue de menos a más durante el choque, que tanto hemos echado en falta en muchas fases de la temporada; una acertada preparación táctica del partido muy bien interpretada por los jugadores y que fue acorralando al rival poco a poco; una buena selección de tiro, el acierto y buenos porcentajes, sobre todo, en el tiro de tres y, cómo no, de la magnífica noche de Milosavljevic, que hizo un tercer cuarto que quedará para los anales de la historia del club con 19 puntos sin fallos, lo que metió al Unicaja de lleno en el partido y, sobre todo, el miedo en el cuerpo al equipo 'taronja' y a toda la Fonteta. Pero cuando en el tenis se termina un set no hay tiempo de celebraciones porque el partido aún no ha terminado, eso expresaban las caras y las palabras de todos los integrantes del equipo tras esta victoria que devuelve a Málaga el factor cancha en un jaque al rey al que Valencia intentará sobreponerse.

Sin embargo, esta tarde las circunstancias serán muy distintas. El Valencia ya no está de celebraciones y la supuesta superioridad y condición de favorito sobre el Unicaja para esta eliminatoria se esfumó en la cancha el viernes, no hay lugar para la relajación y saben de sobra lo difícil que puede resultar en estas condiciones sacar la victoria del Carpena si es que realmente quieren estar en semifinales.

La eliminatoria ha puesto al límite a ambos equipos, al Valencia para refrendar la temporada y su condición de equipo de Euroliga ganada tras su nueva Eurocup y al Unicaja para salir de la mediocridad de esta temporada y para demostrar que esto no ha sido flor de un día y que, con la plantilla al completo, otro gallo habría cantado.

La rivalidad con el Valencia bien merece la pena mantenerla más viva que nunca y gozar de este 'play-off'. Este club ha crecido mucho exponencialmente en los últimos tiempos liderados por su propietario, con mucho criterio y haciendo valer su poderío económico, un proyecto ambicioso escenificado en la construcción de La Alquería, la más fantástica instalación de formación de referencia en toda Europa, y el nuevo Valencia Arena en ciernes apto para acoger a 15.000 almas. Hay que seguir confrontando modelos y disputando los mismos objetivos, esa sería la mejor señal de que este Unicaja sigue aspirando a estar entre los mejores, a recuperar prestigio y, lo antes posible, su condición de equipo de Euroliga.

Ahora es tiempo de soñar, ese es el mayor premio que el Unicaja le puede ofrecer a su afición incondicional.