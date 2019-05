Díez y Suárez, bajas en el Unicaja ante el Fuenlabrada Dani Díez captura un rebote en un partido de Liga. / ACB FOTOS El alero sufrió un esguince de tobillo y el ala-pívot no disputará ninguno de los dos partidos de esta semana al no estar recuperado de una rotura de fibras en los isquiotibiales JUAN CALDERÓN Lunes, 6 mayo 2019, 16:28

Problemas y más problemas para el Unicaja. Está siendo una temporada para olvidar para el conjunto malagueño en lo referente a las lesiones. Cuando parecía que empezaba a recuperar la normalidad ante el inminente regreso de Carlos Suárez, Luis Casimiro se ha encontrado con un nuevo contratiempo. Dani Díez sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento de hoy y será baja para el encuentro del jueves ante el Montakit Fuenlabrada (19.15 horas) y duda para el del sábado ante el UCAM Murcia.

El problema se agrava porque finalmente Carlos Suárez no se ha recuperado de la rotura de fibras que sufrió en el encuentro ante el Cafés Candelas Breogán. Se esperaba que el capitán del equipo pudiese ayudar en alguno de los dos compromisos de esta semana, pero no será así. El 'play-off' de la Liga Endesa está a la vuelta de la esquina y no se quiere arriesgar con él en ningún caso. Suárez está teniendo una temporada complicada, en la que ha sufrido tres lesiones musculares, de ahí las reservas de ahora.

De este modo, Casimiro se queda sin un reemplazo para Kyle Wiltjer. Mientras Suárez ha estado lesionado, algo que ha ocurrido varias veces esta temporada, Díez actuó como cuatro, y lo cierto es que lo hizo de forma correcta. El madrileño ayudó en el rebote y abrió el campo con su buen lanzamiento de tres. Ahora, el técnico tendrá que buscar una alternativa en la plantilla. La opción más clara es la del canterano Stilma, si bien Milosavljevic también podría echar una mano en esa posición.