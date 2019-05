Convincente triunfo del Unicaja en Tenerife LIGA ACB Dominó a su rival con buena defensa y lucidez en ataque para asegurar la quinta plaza que lo empareja con el Valencia en la fase por el título JUAN CALDERÓN Sábado, 18 mayo 2019, 20:33

El mejor Unicaja de los últimos meses. El equipo malagueño logró un convincente triunfo en la pista del Iberostar Tenerife (85-92) que le permite asegurar la quinta plaza de la Liga Endesa, o lo que es lo mismo, un cruce con el Valencia en los cuartos de final del 'play-off' por el título. El Unicaja dominó a un rival que le había derrotado dos veces esta temporada. Lo hizo con una buena defensa, con momentos brillantes en ataque y con un Salin letal desde la línea de tres puntos en el último cuarto. El finlandés fue el mejor del choque al acabar con 22 de valoración después de firmar 12 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y recibir 6 personales.

Sabía el Unicaja que lo que tenía en Tenerife era un examen en toda regla. Tenía delante a un equipo rocoso, competitivo y que le había pintado la cara dos veces esta temporada. Había ganas en el bando malagueño y se apreció desde el primer instante. El conjunto cajista estuvo serio desde el salto inicial, cometiendo pocos errores y jugando un baloncesto correcto, sin excesos y sin descontrolar. Del 5-7 se pasó al 16-12 después de que el Tenerife reajustase su defensa y el Unicaja fallase cinco ataques seguidos. No hubo ruptura en el marcador por el acierto malagueño desde la línea de tres, su mejor arma en un primer cuarto en el que Ferrán Bassas creó muchos problemas, quizá demasiados. Milosavljevic logró la última canasta del acto inicial (21-20), y también las dos primeras del segundo, dos triples que dieron la primera ventaja al cuadro malagueño desde el arranque del choque. Es llamativa la mejoría del alero serbio en ataque y especialmente en el lanzamiento de tres. Aunque el Unicaja insistió desde la línea de 6,75, al igual que su rival, lo que no era una sorpresa teniendo en cuenta que son los equipos que más lanza desde la larga distancia, el conjunto de Casimiro también castigó desde el interior de la zona. Shermadini se hizo hueco con algunos problemas, pero acabó la primera parte con 6 puntos y 5 faltas recibidas, entre ellas tres de Iverson, al que mandó al banquillo (31-35, minuto 15). El choque se fue endureciendo y ahí sorprendió la buena respuesta del Unicaja, que aguantó bien a su rival desde la defensa, por momentos en una zona que se le atragantó al ordenado equipo canario. Hubo también tranquilidad para mover el balón en ataque con muchos minutos de Jaime Fernández ejerciendo como director de orquesta, como reflejaron las once asistencias en 20 minutos, y el resultado fue una ventaja de ocho puntos al descanso tras un certero triple de Wiltjer (35-43).

Como era de esperar el Tenerife salió con más intensidad en la segunda parte, Beirán, inédito hasta el momento comenzó a acaparar el juego de su equipo. No anotó, pero sí que asistió a sus compañeros. Se beneficiaron Iverson, San Miguel y Abromaitis. (44-47, min, 23), pero aguantó bien el Unicaja pese a que su producción ofensiva se resintió. Pudo igualar el equipo local, aunque le faltó acierto y lucidez para superar la defensa malagueña. Dos buenas acciones de Milosavljevic permitieron otro estirón (46-54) y el Tenerife trató de complicar las cosas más con una defensa presionante a todo el campo. De nuevo la respuesta del Unicaja fue buena, aunque no sobresaliente. Se atascó un poco, aunque encontró la solución con dos triples de Wiltjer y Waczynski que permitieron una renta un poco justa para el acto decisivo (56-60).

En el momento de mayor presión, el Unicaja sacó su versión más resolutiva. Waczynski confirmó su paso adelante, Díaz encontró bien en un par de ataques a Lessort y Salin siguió produciendo. El finlandés fue el hombre del partido, primero por forzar varias faltas en defensa y luego apareciendo desde la línea de tres cada vez que el Tenerife apretaba. El primero de sus triples claves llegó con mucho partido por delante para dar a su equipo la máxima renta (60-70). El choque parecía encarrilado, pero el cuadro que dirige Vidorreta siguió apretando, pero sin la lucidez de otros encuentros. Cada vez que se acercó o creó problemas, Salin apareció de forma fulminante desde la línea de tres para acabar con las ilusiones locales. Sucedió así en los últimos tres minutos en los que logró dos triplazos determinantes, el segundo de ellos para establecer una renta ya definitiva, 72-80. Todavía hubo tiempo para un poco de emoción, con el Tenerife anotando varios triples en el último minuto, pero el cuadro malagueño no perdonó desde la línea de personal para sumar una victoria que confirma la quinta plaza y lo empareja con el Valencia en los cuartos de final del 'play-off'.