Alberto Díaz toma las riendas y el Unicaja arrasa (88-63)
ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 7 abril 2019

Llevamos semanas hablando que al Unicaja le hacía falta algo que le cambiara el chip, su dinámica negativa y que le ayudase a creer en sí mismo. Este domingo el equipo malagueño se dio un baño de autoestima ante su público con una gran victoria ante el Joventut (88-63), rival directo en la pelea por la cuarta plaza. Lo hizo con un buen trabajo colectivo, pero a lomos de un hombre que es el alma de este equipo y que tiene que ser la pieza clave del Unicaja en los próximos años. Todavía puede haber gente que dude de Alberto Díaz, porque no es un excelso tirador, ni un jugador espectacular o porque su apellido no es balcánico. Pero el malagueño tiene ese ADN guerrero, ese carácter que tanto falta le hace al conjunto malagueño y que vale mucho dinero, porque no es algo que se pueda enseñar.

Díaz, que no olvidemos acaba de regresar de una lesión, secó a Laprovittola, peleó cada balón dividido, pero es que también estuvo sobresaliente en ataque con 16 puntos y un solo tiro fallado. Tiene que servir este partido, con la plantilla ya al completo, ya que regresó Jaime Fernández y con el público malagueño de nuevo volcado con su equipo, como punto de partida para la recta final de temporada.

La puesta en escena del Unicaja fue buena, seguramente la mejor de los últimos meses. Se vio a un equipo concentrado en defensa, muy pendiente sobre todo de los hombres importantes del Joventut (Laprovittola y Todorovic). Milosavljevic se pegaba como una lapa al base argentino y el equipo de Badalona buscaba a su pívot titular, que trataba de aprovechar la ventaja que tenía cuando se quedaba con Wiltjer. Pero el cuadro malagueño logró un esperanzador 10-2 en los primeros cinco minutos.

Luis Casimiro introdujo pronto en el partido a Jaime Fernández, que fue recibido con una gran ovación y poco después a Alberto Díaz. El dominio seguía siendo local, porque al Joventut le costaba un mundo anotar. Entró también Suárez en el primer cuarto y ver a los tres lesionados juntos en pista era una magnífica noticia para el cuadro malagueño. El cuarto terminó con 15-7 para los locales, con el único punto negro para el Unicaja del rebote ofensivo. El Joventut atrapó seis rechaces en al aro malagueño que le permitieron segundas opciones claras.

Si en el primer parcial había tirado más veces de dos que de tres, en el segundo cambiaron las tornas y el Unicaja empezó a tirar mucho desde lejos (10 triples en el cuarto).Cuando entraron los lanzamientos, la renta del cuadro malagueño se amplió considerablemente (28-12), pero el Joventut también empezaba a anotar de tres y el cuadro catalán redujo distancias. A falta de 2 minutos para el final del cuarto, Laprovittola anotaba sus primeros puntos del partido, algo significativo. El Joventut ya encontraba vías de anotación y frente a los 7 puntos del primer cuarto, en el segundo anotó 20 (35-27).

Lo malo fue que la tendencia al alza del Joventut se mantuvo en el tercer cuarto, tras el paso por los vestuarios. Boungou-Colo anotó cinco puntos seguidos y Laprovittola, ahora defendido por Salin, volvía a encontrar aro. En cinco minutos, el Joventut logró ponerse a solo dos puntos (40-38). Luis Casimiro volvió a cambiar las piezas de su perímetro y recurrió de nuevo a Díaz y Fernández. El malagueño irrumpió con cinco puntos consecutivos y con una defensa asfixiante sobre el base argentino del Joventut para frenar esa vía de anotación. En ataque mejoró la circulación del balón y Shermadini fue a la línea de tiros libres en un par de ocasiones para anotar cuatro puntos más. El tercer triple de Díaz volvía a poner las cosas en su sitio para el cuadro local (52-40) . El Unicaja llegó al último cuarto con una ventaja de 11 puntos, pero es que empezó el último parcial como una exhalación. Un mate de Shermadini y seis puntos seguidos de Jaime Fernández permitían un parcial de 7-0 que rompía el partido. Se sumó a la fiesta Waczynski con cuatro triples que terminaron de hundir al conjunto de Carles Durán, ya con poca gasolina. El público se lo pasó en grande en los últimos minutos, coreó a sus ídolos y disfrutó de una plácida tarde de domingo (88-63).