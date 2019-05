Trabajada victoria del Unicaja ante el Andorra Ñito Salas El equipo malagueño se repuso a un mal comienzo, y tuvo que esforzarse al máximo para sacar el partido adelante (72-66) JUAN CALDERÓN Domingo, 26 mayo 2019, 14:31

El Unicaja llega al 'play-off' de la Liga Endesa ganando. Es lo mejor que se puede extraer del encuentro que hoy ganó al Andorra (72-66). No fue un buen partido del equipo cajista, que dominó cuando anotó de tres, pero que sufrió cuando no lo hizo. Su rival, que se jugaba entrar en la fase por el título, no le puso las cosas fáciles, de hecho ganaba a cinco minutos del final, pero acabó entregando la victoria por su falta de acierto. El encuentro sirvió para que Rubén Guerrero disputase sus primeros minutos como jugador profesional en el Unicaja. Waczynski, Jaime Fernándz y Suárez fueron los más destacados del cuadro malagueño con 14, 13 y 12 puntos respectivamente.

72 Unicaja 66 Andorra

Tras esta victoria, el conjunto cajista se centra ya en la eliminatoria de cuartos de final ante el Valencia (viernes 19.15 horas), que hoy venció con autoridad al Baskonia, 92-81).

La puesta en escena del Unicaja no pudo ser peor. El conjunto cajista iba con una marcha menos que su rival, al que era evidente que la victoria le importaba más porque se jugaba entrar en los 'play-offs'. La falta de acierto condicionó por completo el juego del cuadro cajista que a los dos minutos pedía 2-12 y los primeros silbidos afloraban en la grada. Casimiro tuvo que recomponer su quinteto por otro más defensivo, pero manteniendo a Milosavljevic, el único que era capaz de anotar. Aunque el Andorra se mostró acertado cara al aro, lo que marcó la diferencia fue el 0/6 en triples del Unicaja en el primer cuarto, que acabó 15-25.

Como el Unicaja no era capaz de anotar desde la larga distancia, las cosas empezaron a complicarse más de la cuenta. El Andorra, con Diagne dominando sobre los pívots locales, se situó 17-31 y ahí ya Casimiro tuvo que parar el partido. A pesar del 0/9 desde la línea de 6,75, el Unicaja redobló su apuesta por el triple, al contrario de lo que cabía esperar. Esto cambió por completo el desarrollo del partido porque en cuestión de tres minutos y medio el conjunto malagueño logró cinco canastas de tres y le dio la vuelta al partido en un suspiro. El parcial de 20-5 fue demoledor y, algo significativo, culminado con los primeros puntos de Rubén Guerrero con la camiseta del Unicaja (40-36). Aunque los triples fue lo más llamativo, conviene destacar el papel desequilibrante de Waczynski y también el protagonismo de Shermadini y del propio Guerrero, que dejó detalles interesantes. Al descanso se llegó con 40-38, pero la situación y dinámica del partido había cambiado por completo.

El encuentro se ensució en el tercer cuarto, con muchas faltas personales, sin ritmo y con los dos equipos rivalizando en fallos. El Unicaja se ajustó mejor en un primer momento a la nueva situación, en parte porque seguía anotando de tres (53-44, min. 25), pero en cuanto empezó a fallar de tres, el Andorra se recuperó gracias también a que endureció su defensa. Un parcial de 0-6 volvió a apretar el partido (53-50) y ahora el Unicaja también era incapaz de anotar por medio de sus pívots, claramente superado por sus defensores. La inteligencia de Suárez en estos momentos, con un par de buenos pases fue clave para que su equipo llegase con algo de ventaja al acto decisivo (57-52).

El Unicaja no mejoró sus prestaciones en los primeros compases del último cuarto, con muchos problemas para anotar y sin fluidez en su juego. Mandó en el marcador cuando le entraron los triples, pero a la mediación del cuarto se había quedado en nada porque la defensa del Andorra era mejor y le permitió enlazar un par de contragolpes. Tres tiros libres de Jelínek pusieron por delante al cuadro visitante después de muchos minutos (65-66). Los problemas se agravaron para el Unicaja con la defensa zonal que le planteó su rival. En el momento de mayor atasco apareció la magia de Jaime Fernández para decidir el partido, primero con un triple y luego con una asistencia magistral a Shermadini (70-66). Quedaban 50 segundos. Albicy tuvo un triple para dar emoción al choque, pero el francés, un buen base, tiene una gran carencia en el lanzamiento (1/8). Si además de dirigir, anotase, estaría en un equipo de más potencial, y claro, falló.