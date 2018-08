Un dorsal en homenaje a Larry Bird Las únicas novedades en las camisetas del Unicaja son los números de los cuatro jugadores que se incorporan nuevos al equipo malagueño ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 24 agosto 2018, 00:40

Llegó al Aeropuerto de Málaga con una camiseta de Michael Jordan y eso ya entusiasmó a los aficionados malagueños. No tiene mal gusto Kyle Wiltjer, uno de los nuevos fichajes del Unicaja, que lucirá en el Unicaja el dorsal '33' en homenaje a otro de los grandes jugadores de la historia del baloncesto, Larry Bird. «Me gusta cómo jugaba Bird, y también tirar de tres y meter 33 puntos, así que, ¿por qué no?», asegura el jugador. El ala-pívot canadiense, un consumado tirador, ha usado el '33' prácticamente toda su carrera, tanto en la Universidad de Kentucky como en Gonzaga. En su corta experiencia en los Houston Rockets lució el '30' en su camiseta. En Málaga el último que llevó el mítico número de Larry Bird fue Caner-Medley, en la primera temporada de Plaza.

El Unicaja informó ayer de todos los dorsales del equipo cara a la nueva temporada –con una creatividad que avivó los rumores sobre el diseño de la nueva equipación– y las únicas novedades son los números de los cuatro jugadores que se incorporan nuevos al equipo malagueño. Jaime Fernández llevará el '3', un número que curiosamente lleva 'Chicui', la mascota del conjunto verde. Fernández ha llevado el '7' en toda su etapa en el Estudiantes, pero en Andorra cambió de número y la temporada no le pudo ir mejor: «Cuando llegué a Andorra el año pasado estaba cogido el '7', así que opté por el '3', que me gusta y me ha ido bien. Se lo he quitado a Chicui», comentó el madrileño en declaraciones al club.

El francés Mathias Lessort jugará con el '26', que también usó en el Nanterre o en el Estrella Roja en su debut en la Euroliga. «Es el número de la ciudad de la que soy», asegura, en homenaje a Fort-de-France, ciudad de Martinica, la isla caribeña que pertenece a Francia y en la que nació el pívot de 22 años. De los nuevos, Roberts llevará el '22': «Desde que comencé a jugar a los 10 u 11 años lo uso, pero no hay otro motivo concreto». El resto de la plantilla mantiene los números del año pasado.